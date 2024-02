Dopo il dramma dell'aborto spontaneo, Chrissy Teigen è incinta del terzo figlio

John Legend e la moglie Chrissy Teigen aspettano il terzo figlio. L'annuncio arriva via social con lache mostra il. "Gli ultimi anni sono stati un concentrato di emozioni, ma la gioia ha riempito di nuovo la nostra casa e il nostro cuore. Dopo un miliardo di punture (nella gamba, ultimamente, come potete vedere!) abbiamo un altro bebè in arrivo" scrivenel post, poi ripreso e condiviso dal marito. La donna per restare incinta ha fatto ricorso alla, dopo che due anni fa aveva, Jack. La modella e il cantante plurivincitore di Grammy avevano raccolto la solidarietà di tutto il mondo dello spettacolo e del pubblico dei social con il racconto scioccante dell' aborto spontaneo con cui si era interrotta la terza gravidanza della trentaseienne.In quell'occasione la coppia, condividendo pubblicamente la perdita, aveva avviato una discussione sul tema delle difficoltà, soprattutto emotive, legate allaprima ancora della nascita (una condizione comune a molte donne). Sul tema dell'aborto, inoltre, il cantautore e produttore discografico - all'anagrafe John Roger Stephens - proprio alla vigilia della decisione della Corte Suprema , che ha portato all'abolizione del d iritto all'aborto in gran parte degli Stati Uniti, aveva tuonato: “Non posso stare a guardare questa me...a senza dire qualcosa. Stiamo rischiando di non essere più una democrazia a tutti gli effetti. Stiamo per implementare The Handmaid’s Tale nella legge", facendo riferimento al romanzo distopico di Margharet Atwood da cui è stata tratta una serie di grande successo.Ildella coppia ora sembra superato. La Teigen nel post ammette di aver avuto un po' di nervosismo all'idea di dover rendere pubblica la notizia e ha atteso di sapere se tutto stava procedendo nella norma. "È stato difficile mantenere il segreto per così tanto tempo" scrive ancora la modella che ora ha voluto condividere coi fan la bella notizia: "".La modella dopo ildell'aborto non aveva mai abbandonato il sogno di allargare la famiglia (ha già due figli:nati, rispettivamente, nel 2016 e nel 2018). E, infatti, lo scorso mese di febbraio aveva rivelato - sempre via social - di essere ricorsa alla fecondazione in vitro, in modo da "salvare il maggior numero possibile di ovuli e si spera, creare embrioni forti e sani". Raccontando delle tante punture e del gonfiore, dovuto alla cura, la modella aveva fatto una precisa richiesta ai fan: "Vi chiedo umilmente di smettere di chiedere se sono incinta perché anche se so che è chiesto con emozione e buone intenzioni, fa schifo sentirselo dire perché sono l’opposto di essere incinta.". Adesso, a sei mesi da quelle parole, Teigen può finalmente gridare al mondo intero la sua felicità per la nuova gravidanza.