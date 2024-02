Elena, dopo la menopausa a Masterchef sdogana l'alopecia: "Addio capelli ma tanti progetti"

La rivelazione su Instagram

Ha sdoganato la menopausa in prima serata. Elena Morlacchi , la grintosa 55enne di Lido Adriano (Ravenna) che era tra i partecipanti dell’11esima stagione di Masterchef Italia, in onda su Sky. Nell’ottavo episodio dell’11ª stagione, che ormai volge al termine, fra un petto d’anatra laccato al miele e una crostata con ‘Le api nel piatto’, l’aspirante campionessa romagnola ha confidato di essere un po’ in confusione in quanto… “”. Un’affermazione in grado di far ammutolire il severissimo giudice Bruno Barbieri, che si era lasciato andare a un sorriso, e di scatenare le risate e gli applausi di compagni di cucinate e giudici. “A 54anni bisogna avere il coraggio di dirlo, perché non ci si deve vergognare degli ormoni che… volano!”, aveva poi commentato Elena Morlacchi sui social, attraverso i quali ha fatto un’altra rivelazione.Postando una foto nella quale appare sorridente, completamente. “Mi sono rasata a zero perché soffro di- spiega con la massima semplicità in una storia di Instagram - . Una forma gravissima dovuta allo stress. Se n'è andato mia padre, e con lui... anche i miei capelli. Quindi". Nessuna vergogna, nessuna paura del giudizio sull’aspetto esteriore. Così dovrebbe essere, all’insegna della body positivity e di un concetto di bellezza non convenzionale, per convincere le donne che non esiste un canone unico a cui rifarsi, ma la bellezza è un fattore personale e soggettivo."Piangersi addosso? Non ho tempo, ho tanti progetti in testa per il futuro - spiega Elena - . A 55 anni credo di potermi permettere quasi tutto. Vorrei fare delle cose che mi piacciono, e anche l’idea dello chef a domicilio o dell’home restaurant mi piace. Comunque ho già ricevuto tante richieste". “Un programma di cucina in tv? Magari!", sorride. "Io adoro la tv e mi sono divertita un sacco a cucinare a MasterChef - confida Elena - . Mi piacerebbe fare un programma di cucina buona e sulle materie 'dimenticate’, ma allo stesso tempo un programma divertente, perché è come sono io:".Effettivamente la sua uscita sullaquando era ancora una concorrente di Masterchef, aveva fatto sorridere ma anche riflettere su unma circondato da un’aura di preconcetti e tabù, che inducono le donne a sopportare molti disturbi che sono correlati con il calo degli ormoni pur di non affrontare il tema. Con la sua uscita l’aspirante chef è riuscita a sciogliere questi nodi, e adesso lo fa con l’Nata e cresciuta a Milano, dove ha vissuto fino ai 30 anni, Elena ha lavorato come stylist pubblicitaria e Pr durante i “fighissimi” anni 80 e 90. Ha sposato il suo capo, direttore di un famoso brand di moda, da cui ha avuto un figlio, oggi 25enne, che vive ad Amburgo. Sei anni fa ha divorziato, si è trasferita ae si è dovuta reinventare. Attualmente ha un compagno che ha un casale in campagna con gli ulivi dove producono olio e che le piacerebbe trasformare in un home restaurant. Pur sapendo che non sarà lei la prossima, Elena rimarrà comunque una donna coraggiosa che ha serenamente ammesso davanti ai giudici – anziché nascondere questa “vergogna” che implica di aver superato gli … anta – di essere in menopausa, motivando così il suo essere accaldata e gli sbalzi di umore.L’, in cui il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule staminali del bulbo pilifero. Chiamata in passato Area Celsi, l’Alopecia aereata è una patologia in cui la repentina caduta dei capelli, o di altri peli del corpo, si manifesta tipicamente a, da cui il nome. Solitamente le prime chiazze si manifestano nel cuoio capelluto e, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente, senza mostrare segni di cicatrici. Nell’1% circa dei casi la patologia, già conosciuta ai tempi degli antichi egizi, può(alopecia totale, AT) o a tutto il corpo (alopecia universale, AU) con la totale perdita di tutti i peli del corpo. Con tutte le implicazioni psicologiche che questo comporta. Potrà far cadere peli e capelli, ma non lo spirito di donne coraggiose come Elena.