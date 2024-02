Elliot Page produttore del docufilm "Nel mio nome" per "Riflettere sull’umanità transgender"

Parlare dinon è facile, soprattutto esprimendo tutta la complessità emotiva che c'è dietro. Perché passare da essere una femmina, biologicamente e fisicamente, a essere un maschio, o viceversa, non è semplice né immediato. Se però a raccontarlo, attraverso le immagini e le voci dei/lle protagonisti/e di questo tipo di percorso, è una persona che l'ha sperimentato in primis sulla propria pelle allora il discorso cambia. L'attoreha annunciato nelle scorse ore che sarà produttore esecutivo di. Intitolatoe diretto dal regista italiano Nicolò Bassetti, sarà presentato durante la prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, che si terrà dal 10 al 20 febbraio 2022. Il documentario, nello specifico, segue le vicende diche, in diverse città italiane, compiono la transizione, ripresi in quattro momenti diversi della propria vita. Dopo aver esordito come paesaggista, il cineastasi confronta oggi con il suo secondo documentario, dopo “Magnificent Fortunes” e dopo aver collaborato con Gianfranco Rosi a “Sacro GRA”, vincitore del Leone d’oro a Venezia nel 2013. Di “Nel mio nome”, che debutterà appunto alla prossima Berlinale, nella sezione Panorama, dice: "mi ha permesso, come regista, di trovare la sicurezza necessaria per avvicinare i protagonisti di questa storia, per approfondire le loro emozioni, e instaurare un", ha dichiarato il regista, come riporta movieplayer.it, che in passato ha assistito al delicato processo di transizione del figlio Matteo. "Sono davvero grato a Elliot per aver aggiunto la sua prospettiva vissuta per aiutare il nostro film a trovare la sua strada nel mondo", ha aggiunto.In effetti lo stesso Page ha fatto coming out come uomo transgender , mentre in precedenza era conosciuto come Ellen Page, famosa soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel film "Juno". "Quello che mi ha colpito di 'Nel mio nome' è il suo modo di presentare con arte e intenzione”, ha detto il produttore esecutivo del film. “e non ho mai visto niente di simile”. Page ha inoltre ribadito la necessità di confrontarsi con persone transgender per parlare di questi temi: “Sapere che Bassetti si è consultato col proprio figlio transgender è davvero bello per me, e penso chechiaramente nel punto di vista del film”. Una riflessione sull'umanità e la complessità dietro un percorso simile, che per ogni persona rappresenta qualcosa di ben preciso e personale, e che non si era mai visto prima, almeno non attraverso gli occhi di chi lo affronta.