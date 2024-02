Elodie si racconta: "Sono istinto e amore assoluto. Ma ho una sindrome dell'abbandono enorme"

L'infanzia difficile a fare da mamma ai genitori

L'intervista su "Grazia": rompere per ricostruire

Oggi siamo abituati e abituate a vederla calcare la scena con grande padronanza di sé, con look accattivanti che sfoggia con disinvoltura, come se non avesse fatto altro nella vita, bellissima e talentuosa tanto da aver conquistato il cuore di molti. Ma Elodie Di Patrizi, in arte semplicemente, non è sempre stata così. Anzi. E se sono lontani i tempi dell'esordio al grande pubblico, durante la 15esima edizioni del talent, con i capelli rosa e quella straordinaria voce che aveva incantato pubblico e critica, o la consacrazione a Sanremo 2017, la 31enne romana non ha mai nascosto le suee l'infanzia difficile. "Trascorsa" racconta in un'intervista al settimanale Grazia "a fare quasi da madre alla sorella e a due genitori giovani e sognatori". Unche l'ha spinta, qualche tempo fa, anche a prendersi cura di alcuni cagnolini abbandonati affinché trovassero una famiglia. Missione poi riuscita, con sua enorme soddisfazione.La famiglia Di Patrizi abitava al, rione popolare di Roma, dove se aprivi la porta di casa ti trovavi sul pianerottolo "spacciatori, gente sessualmente promiscua, alcolizzati. E la mia famiglia non era quella del Mulino bianco" aveva raccontato in precedenza., una modella nata nelle Antille francesi - ecco il motivo della carnagione dorata della cantante - ". Non era pronta per prendersi cura di un figlio, né per imporre regole e farle rispettare. A casa non c’era una bella arietta". Per lei e il padre di Elodie, Roberto, un musicista di strada, il grande problema è proprio. Per cui Elodie si ritrova ben presto a fare loro da 'genitore', prendendosi intanto cura della, di tre anni più giovane, alla quale, ha spiegato, "Cercavo di non farle capire quanto andassero male le cose".Ci ha messo del tempo, Elodie, ha parlare dei suoi trascorsi difficili, ma quando lo ha fatto non ha messo filtri alla sua confessione. Dopo la separazione dei suoi sente crescere dentro di sé un moto di, prepotente. "A 12 mi facevo le canne tutto il giorno per stare tranquilla. Ero. A 15 anni ho avuto una libertà totale. E se hai troppa libertà sbagli", aveva rivelato. Lo sbaglio più grande, lo sa e lo ammette dopo tanto, è stato abbandonare il liceo prima dell'esame di maturità. E non perché avesse mai avuto problemi legati allo studio, ma, spiega "Fingevo, proclamavo 'non ho bisogno che qualcuno mi dichiari matura o meno'. In realtà non mi sentivo all’altezza di fare l’esame. Ci ho messo anni per dire che: mi vergognavo come una ladra" e aggiunge "Rimpiango moltissimo il fatto di essere ignorante. Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca". A 19 anni lascia Roma dopo essere stata respinta ai provini di X Factor e Amici: "Non era il mio treno", aveva dichiarato. Poi però, quel treno ripassa, nel 2015, e lei riesce a salirci e ad arrivare là dove il suo innato talento può essere valorizzato.Il primo bacio dato senza lasciarsi andare e la testa rasata per. Il successo e la scelta di liberarsi di chi voleva trasformarla in una bambolina. Chi è oggi la cantante Elodie lo racconta lei stessa, alla scrittrice Chiara Gamberale, mentre posa per il settimanale Grazia. E svela quali sono stati iche l’hanno fatta crescere. Compresa la decisione di mettere fine alla relazione più importante della sua vita, quella con il, di cui dice: "Mi fa strano parlare di fine, fra me e lui, il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio (Bartolo Rizzo, il vero nome del rapper, ndr) per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro". A volte, infatti,terreno non basta, anche se l'affetto resta. Perché forse, scrive Gamberale, gli amori come quello tra Elodie e Marracash non sono fatti per questo Pianeta, sono troppo grandi per limitarsi al reale. "Infatti - dice la cantante - non abbiamo mai vissuto insieme e, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?". Un ragionamento complesso, che però sottolinea la maturità del loro legame. Da, però, che rapporto ha Elodie con il ritrovarsi da sola? "Ho unagrande quanto me. Forse è per questo che, proprio quando mi sto per consegnare a qualcuno, faccio il disastro", racconta a Grazia. E del suo successo cosa ne pensa? Del suo, che tantissimi riconoscono in lei, si fida? "Mi fido di quella mia parte bambina. È lei che fa tutto, quando salgo su un palco. Fabio è la sola persona con cui l'ho condivisa nell’intimità, è stato e rimane il compagno di giochi che mi era sempre mancato".Per il momento però la ragazza non pensa all'amore, ma alla sua carriera, mentre si avvicina un altro, appuntamento che lei sente molto, dopo l'edizione che la consacrò al grande pubblico nel 2017, il settimo posto nel 2019 e l'inedita partecipazione come conduttrice sul palco dell'Ariston l'anno scorso. "Salire su quel palco spaventa, a me tremavano le gambe, ma poi ho capito che la chiave per affrontarlo erae, al solito, essere me stessa. Gli artisti in gara quest'anno vengono da tanti mondi musicali diversi, alcuni di loro sono miei amici veri, come. Non vedo l'ora di ascoltarli".