Emanuela Mascherini: "Dobbiamo parlare al pubblico con linguaggi diversi"

Attrice, sceneggiatrice, scrittrice. E adesso anche organizzatrice di festival. Emanuela Mascherini ha appena finito di dirigere, a Poggio a Caiano, vicino Prato, la terza edizione di CineAtelier. “È un piccolo festival per opere prime e seconde, che vuole portare il cinema in territori fuori dalle grandi città”, dice Emanuela.

Emanuela Mascherini, non basta solo "fare l'attrice"

Nel frattempo, ha diretto e interpretato un cortometraggio che racconta la violenza sulle donne e i suoi effetti sulla mente delle vittime, che si chiama “Alba blu”. Mascherini, infatti, ha sempre pensato che fare “solo” l’attrice non basti. Che si possa parlare con un pubblico in molti modi diversi.

Laureatasi a pieni voti in Media e giornalismo presso la facoltà di Scienze politiche di Firenze, diplomatasi al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, Emanuela è autrice di un romanzo, “Memorie del cuscino”, premio Afrodite 2010, e di un saggio, “Glass Ceiling. Professionalità femminili nel cinema italiano”, ricerca sul lavoro delle donne nei vari settori del cinema. La incontriamo all’indomani della serata conclusiva di CineAtelier.

Qual è lo scopo di un festival come CineAtelier? "Insieme a Stefano Amadio, direttore del sito cinemaitaliano.info, abbiamo creato questo festival soprattutto con un obiettivo in mente: portare il cinema dove il cinema arriva con difficoltà. A Poggio a Caiano abbiamo mostrato film – opere prime e seconde – di grande qualità, da 'Short Skin' di Duccio Chiarini a “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani.

E da quest’anno, abbiamo chiamato autori già affermati che ripresentano la loro opera prima. Ha inaugurato Francesco Bruni, con 'Scialla!', il suo film d’esordio, straordinario, che vinse a Venezia la sezione Controcampo italiano”.

Donne e giovani al centro dei progetti

C’è anche un prezioso lavoro che fate con le scuole. “Sì, in particolare con la scuola media Filippo Mazzei di Poggio a Caiano. Da tre anni facciamo un laboratorio di cinema e di educazione all’immagine, al termine del quale vengono prodotti dei cortometraggi. È bellissimo vedere questi ragazzi mettersi all’opera per raccontare una storia con il linguaggio delle immagini.

Ma è prezioso anche solo abituare i ragazzi alla sala cinematografica, far conoscere loro il linguaggio del cinema. Formare dei giovani cineasti, o anche soltanto degli spettatori più consapevoli. Ci tenevo a fare nascere un festival nel territorio dove sono nata. Anche un’iniziativa come questa fa in modo che i ragazzi non debbano scappare”.