Emigratis, i soldi "scroccati" da Pio e Amedeo per la costruzioni dei pozzi d'acqua in Kenya

Amref, la più grande onlus africana

Tanta comicità conma anche tanta solidarietà. Si è concluso il viaggio televisivo di “” durante il quale i due– all’anagrafe Pio D’Antini e Amedeo Grieco – hanno girato il mondo a “scrocco” di vari vip: Dubai, Londra, Parigi, fino ad arrivare negli Stati Uniti dove hanno incontrato la leggenda mondiale della boxe,. Prima di tornare in Italia, però, hanno fatto tappa in Kenya. Stavolta l’obiettivo non è stato estorcere denaro e regalie ai personaggi famosi, bensì portareTutti i bonifici "scroccati" da Pio e Amedeo durante “Emigratis” sono stati destinati, infatti, ad Amref per la costruzione di pozzi di acqua potabile nei villaggi intorno a, in Kenya. Nel corso delle quattro puntate del programma di Canale 5 a tutti i personaggi vip sono stati chiesti dei. Soldi che non sono finiti nelle tasche del duo comico bensì a favore di Amref, di cui Grieco e D’Antini sono diventatiper questa importante iniziativa.Pio e Amedeo hanno precisato che i pozzi di acqua potabile costruiti grazie ad “Emigratis” saranno pozzi Amref che saranno creati pernel territorio intorno a Malindi. I due comici hanno specificato anche che i riferimenti a dediche e denominazioni fatte nel programma sono unicamente parte della. Infatti, per annunciare il sostegno per la realizzazione dei pozzi d'acqua, i due comici irriverenti hanno usato un gioco di parole coinvolgendo. "Ed eccoci qua, è finito questo lungo e complicato viaggio... domani avremo modo di parlarne ma quel che conta è che in, da oggi, grazie a tutti, ma soprattutto grazie a voi, sgorgano i Moana Pozzi" hanno detto Pio e Amedeo durante l'ultima puntata dello show.Fondata nel 1957 in Kenya, Amref Health Africa èafricana che interviene in Africa sub-sahariana. L'organizzazione non governativa internazionale si propone di migliorare la salute in Africa attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità locali. L'organizzazione si avvale principalmente di(97% circa) e destina gran parte delle proprie risorse alla formazione di personale medico in loco. Amref è attiva in Etiopia, Kenya, Sudafrica, Tanzania, Uganda e Sud Sudan ed è attualmente la più grande organizzazione medica senza fini di lucro del continente africano. Il servizio più celebre fra quelli realizzati da Amref è quello dei, personale medico aerotrasportato che porta la propria assistenza nelle zone più remote e inaccessibili dell'Africa. La divisione italiana di Amref, Amref Italia, è stata fondata nel 1987 e dal 2007 fa parte di Agire (Agenzia italiana per la risposta alle emergenze).