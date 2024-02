Emily Blunt: "Le donne ancora costrette a essere affettuose e simpatiche"

La donna al fianco di Oppenheimer

ha 40 anni e, per molti, è la più grande star del cinema britannico della sua generazione. Nel nuovo film targato Christopher Nolan, " Oppenheimer ", l'attrice interpreta una donna che ha iniziato presto a lottare, Kitty Puening.Già botanica e un tempo attivista del partito comunista statunitense, ebbe, l'ultimo dei quali fu Robert Oppenheimer, il cosiddettoIl nuovo dramma cinematografico mostra come Kitty abbia sostenuto Robert durante lo sviluppo dell'arma nel remoto New Mexico e durante una successiva campagna di diffamazione contro di lui in cui lo si accusava di spionaggio. Tuttavia, era tutt'altro che la classica mogliettina solidale. "C'era qualcosa di volubile, selvaggio ein lei", dice Blunt. "Era un'epoca in cui le donne si contorcevano, cercando di trasformarsi in casalinghe perfette. Ma Kitty era una madre terribile e non era una brava casalinga, e non aveva alcuna aspirazione a diventarlo". Un destino condiviso da "molte donne con grandi menti, il cui cervello brillante è andato sprecato sull'asse da stiro", aggiunge l'attrice britannica."Conosco tante donne di una certa età che sono arrabbiate perché la loro vita è definita dall'esserequalcuno. E provo empatia per questo. È normale che per loro non sia abbastanza".Come la donna che interpreta, Blunt è una combattiva . E l'intervista che rilascia in video al The Guardian cade nell'ultimo giorno del press tour di "Oppenheimer", in realtà ultimo giorno di promozione per il prossimo futuro per tutti gli attori che fanno parte. La 40enne si dice a favore dello sciopero portato avanti dal il 14 luglio dache chiedono all'Alliance di garantire loro le condizioni contrattuali pretese: "Credo molto nel fatto che i sindacati ottengano esattamente ciò che vogliono".È anche favorevole alla risoluzione: "Sostengo anche il ritorno al lavoro delle nostre troupe, le persone che soffrono di più". Per la star, l'azione sindacale è opportuna.E se dunque, secondo la biografia di Oppenheimer, "non aveva assolutamente comprensione intuitiva dei bambini", la sua interprete afferma "adoro i bambini e i neonati" ed è facile crederle ripensando a successi recenti come il sequel di "Mary Poppins" e i due thriller di "Quiet Place". Ci sono molte scene, nel film, in cui si mostrae rivela che una delle più stressanti da girare è stata quella che mostrava la coppia tornare a casa in macchina con il loro bambino di due anni, Peter.Il piccolo attore era "sconvolto, scalciava, urlava, era così appiccicato alla mamma, era esausto. Il moccio gli usciva dal naso". In un attimo di pausa dalle riprese, Blunt gli ha cantato una ninna nanna per calmarlo. Hanno fatto altre quattro riprese, con il bambino addormentato tra le sue braccia. Nolan ha scelto la prima versione, "in cui sembravo".Qualche settimana fa Blunt ha annunciato di volersi prendereHazel, 9 anni, e Violet, 6, e con il marito, l'attore e regista John Krasinski. "È una di quelle cose per cui la gente si chiede: 'Come fai a conciliare le due cose? Non mi sembra mai di farlo nel modo giusto'", ha detto l'attrice di "Oppenheimer" al podcast Table For Two, pubblicato lunedì, parlando di come destreggiarsi"Ma per quest'anno non lavoro. L'anno scorso sono stata molto occupata e la mia bambina più grande ha 9 anni, quindi siamo all'ultimo anno a una cifra. E sento che ci sono delle pietre miliari nella loro giornata che sono troppo importanti quando sono piccoli". In realtà, prosegue, la cosa è stata esasperata: ". Va tutto bene, ragazzi. Mi sto solo prendendo un po' di tempo libero ". Da sfruttare al massimo prima che le bambine diventino adolescenti.