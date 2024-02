Emirati Arabi Uniti: addio alla censura nei film internazionali ma potranno vederli solo gli over 21

Secondo quanto riferito sul sito del quotidiano The National, le autorità hanno sottolineato che i cinema dovranno aderire rigorosamente alla nuova classificazione per età. La limitazione, finora, riguardava invece i maggiori di 18 anni, a cui però appartengono relativamente poche pellicole. Sebbene i contenuti violenti vengano mostrati in gran parte senza censure, altre scene esplicite sono state spesso ridotte al minimo nei film proiettati negli Emirati. Si tratta di immagini ritenute in grado di minare le usanze locali, che vengono spesso tagliate durante il montaggio o addirittura vietate. Un esempio su tutte sono appunto le scene di omosessualità (vietata in queste nazioni) o dove si fa riferimento a membri della comunità Lgbtqia+, che d'ora in poi, sembra, potrebbero entrare nei cinema e dare impulso, pur in modo indiretto, ad un'apertura verso occidente ma soprattutto verso maggiori diritti per determinate categorie di persone.