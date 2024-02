Erio, voce quasi aliena: "Canto la speranza, l'uomo, le nostre vite"

Erio, la sua "Fede" in tour

, in arte Erio, ha 37 anni ed è nato a Livorno da una famiglia di origine istriana. Talento puro e rivelazione di, sotto la guida di Manuel Agnelli , dopo due album in lingua inglese e otto anni di intensa attività live, l'artista ha pubblicato per La Tempesta Dischi / Believe , il suo primo lavoro discografico interamente in italiano, l’Ep "", con quattro intense e suadenti melodie pop dai toni piacevolmente sperimentali che mettono in risalto la sua voce eterea, quasi aliena. Fede " è una deliziosa collezione di quattro canzoni in cui la voce di Erio è centrale e accompagna l’ascoltatore in un viaggio attraverso temi archetipici, come la. Gli arrangiamenti, sono dello stesso artista e di Yakamoto Kotzuga. Grazie alla pubblicazione di questo nuovo lavoro l’artista è tornato a calcare i pachi deicon una nuova serie di date in continuo aggiornamento (tra le prossime: il 7 luglio a Monterotondo nell'ambito dell'Estate Eretina, il 14 luglio a Montopoli Val d’Arno nel Pisano e il 22 al Be Alternative Festival Concerto in Ferrovia di Cosenza)."Avevo una bella collezione di canzoni in italiano a cui lavoravo già prima di partecipare a X Factor . Ho deciso di tirarne fuori qualcuna che avesse una storia particolare e il fil rouge che le ha accumunate è stata una parola di un certo potere e un gusto antico che ne riassume la centralità. Le quattro canzoni dell’Ep danno luogo a un viaggio attraverso temi archetipici, come la fede, la speranza, l'attenzione e la testimonianza. Ma, è tutto piuttosto sfumato: non parlo della religiosità ma piuttosto della speranza, dell’uomo, delle nostre vite, del privato"."La decisione di partecipare al programma è maturata quando, dopo anni che ci provavo, si stava sviluppando finalmente questo repertorio in italiano. Ho colto quindi l’occasione per presentarmi a un pubblico diverso, più ampio di quello che mi seguiva quando cantavo in inglese. E’ stato un fantastico momento promozionale"."E’ stata una grande occasione, ovviamente una è la conseguenza dell’altra, nel senso che il regista Alessandro Aronadio, che mi ha fortemente voluto, mi aveva visto in una delle mie prime esibizioni a X Factor. Grazie a questa colonna sonora ho avuto un bel riscontro dal pubblico, anche dall’estero"."Ho iniziato a cantare da bambino dai 17 anni in poi ho fatto dei corsi di canto leggero e di canto lirico che è poi quello che mi ha aperto delle strade un po’ inusuali. Il mio timbro è comunque particolare di suo, un po’ soffiato, poi cerco di usare questa mia vocalità in una maniera molto personale, magari mischiando anche retaggi di altre culture e periodi storici"."Sin dall’inizio mi sono totalmente dichiarato e schierato, in maniera palese, tranquilla e naturale con loro. Poi ho deciso di non basare su questa appartenenza la mia produzione artistica. Ovviamente il mio punto di vista è differente, particolare, come la vita che faccio. Ma, quello che mi preme davvero è fare bene il mio lavoro, scrivere bene e cantare con il mio stile riconoscibile le canzoni"."Direi di no. Oggi poi sono una persona adulta, quindi raramente ci sono commenti che mi toccano nel privato, se capitasse comunque non ci farei troppo caso. Non ho avuto esperienze di violenza nei miei confronti, né da piccolo, né tantomeno ora. Certo ho la fortuna di vivere in Toscana, dove c’è un modo positivo di vivere le cose e, anche le istanze retrograde vengono poste in maniera ironica. A Livorno poi, siamo un po’ un’isola felice dal punto di vista dei rapporti umani"."Abbiamo due opzioni. Una con la band che è circolata in tour anche questo inverno, in cui siamo sul palco pochi, ma buoni, alla batteria, elettronica, piano e chitarra. Poi c’è anche la soluzione acustica in cui propongo le canzoni chitarra e voce, privilegiando la parte cantautorale della mia produzione"."Non lo so ancora, anche se ho già un po’ di canzoni da parte, voglio godermi l’Ep che ho appena pubblicato. Quando finiranno i concerti ci penserò. E’ importante capire cosa ha recepito il pubblico prima di muovermi in nuove direzioni".