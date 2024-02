Eurovision, il Belgio in finale con Jérémie Makiese, il portiere con il sogno della musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeremie Makiese (@jeremiemakiese.off)

Chi è Jérémie Makiese

Il singolo I miss you

rappresenterà il Belgio nella finalissima di questa sera all’con la sua. Il giovanissimo artista , che si è guadagnato un biglietto per la 66esima edizione dell'eurofestival grazie alla vittoria di 'The Voice Belgique', non è però solo un talentuoso cantante. La sua vita si divide trai, quella per la musica e quella per il: il 21enne è infatti anche un, club che milita nella Serie B belga. Insomma l'agonismo non gli manca, così come le doti da poter sfruttare. E a chi dice che un calciatore non può essere anche un bravo cantante e viceversa lui replica: "Mentalmente vedo moltetra essere un portiere e cantare. In entrambi i casi, non posso permettermi errori. Se canto stonato, la mia prestazione è pessima e se faccio entrare in porta una palla, la mia squadra può perdere . Per me quindi. Non riesco a immaginare di dover smettere di fare nessuno dei due, li amo entrambi allo stesso modo". E sta anche dimostrando di eccellere in entrambe, conquistandosi la maglia da titolare in campo e la finale del contest musicale più seguito al mondo Nato ad Anversa da genitori congolesi il 15 giugno 2000, quando era appena un bambino mamma e papà, entrambi con un background musicale, hanno notato la sua particolare voce, tanto da spingerlo ad entrare nele trasmettendogli il loro amore per la. Dal coro alle lezioni di canto professionali a scuola, il passo è stato breve, inseguendo i suoi. A 13 anni, a questa passione se ne affianca un'altra, quella del calcio: ha esordito a Anderlecht, nel BX Bruxells, militando poi comenel Royal Wallonia Walhain e, da settembre 2021, nel Royal Excelsior Virton. Ancora oggi lee, seppur consapevole che prima o poi dovrà scegliere la sua strada – "Sarà un momento complicato, perché sono appassionato di entrambi", racconta – Jérémie per il momento infiamma gli stadi sia con la musica che con le sue parate.Nel 2020 partecipa alla nona edizione dinel team di Beverly Jo Scott: è il suo trampolino di lancio e Makiese si fa trovare pronto. Arrivato in finale stravince reinterpretando magistralmente Jealous di Labrinth e ottiene così il suo primo contratto discografico con la Universal Music Belgique. Il 15 settembre del 2021 rappresenta un altro momento di svolta, quando l'emittente radiotelevisiva. Una chiamata inaspettata, che inizialmente lo spiazza: avrebbe dovuto lasciare il calcio? "Personalmente, mi trovo in una situazione molto particolare essendo un calciatore. Improvvisamente, per l'Eurovision,– ha ammesso –. Non avrò sempre la possibilità di partecipare all'Eurovision, ma i miei compagni di squadra mi hanno supportato e questo ha reso il mio lavoro più facile. A parte questo, vado avanti nella mia vita e nella mia carriera artistica. Fondamentalmente, è una benedizione sotto mentite spoglie. Una pausa positiva".Alla fine infatti ha accettato di partire per torino, mettendo però soltanto. Nel frattempo il 22enne è anche iscritto all'università, dove frequenta la facoltà di geologia, e inoltre poi correntemente sia il francese che il fiammingo, le due lingue ufficiali del Paese.

Il 10 marzo 2021 Jérémie Makiese ha pubblicato anche il suo primissimo singolo,, che canterà sul palco del Pala Olimpico di Torino questa sera all'Eurovision, dopo essersi già esibito giovedì durante la seconda semifinale. Un brano, autoprodotto, che parla, come intuibile dal titolo ("Mi manchi"). Tante le emozioni e le sensazioni che attraversano l'artista, che in alcuni passaggi sembra aver superato la rottura mentre in altri avverte ancora forte la mancanza di quella persona che torna nei suoi pensieri. Ma il suo obiettivo è chiaro: vuole andare avanti e ricominciare a vivere, ad amare, dimenticando la rottura. Una tematica classica dunque, ma che trova nella particolare voce di Makiese una spinta nuova, inedita e apprezzata.