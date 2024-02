Friends, rivelazioni choc di Matthew Perry: "Ho rischiato di morire per la mia dipendenza"

"Hai il 2% di possibilità di vivere"

Il successo, per Matthew Perry , era arrivato con, la sitcom americana in onda sul network Nbc dal, una della più apprezzate di tutti i tempi. Lui, nel gruppo di ragazzi simpatici e un po’ imbranati, interpretava il. Ma se nella serie le sue avventure tragicomiche, ambientate principalmente a Manhattan, hanno lasciato un segno nei cuori dei fan durante le dieci indimenticabili stagioni, nella realtà a lasciare il segno sulla sua pelle è stata la suaLa, ma ora per la prima volta ha deciso di parlarne, insieme ai lati oscuri della sua vita e agli alti e bassi della sua carriera, nel libro di memorie di prossima uscita "". In attesa di trovarlo in libreria a novembre, Matthew Perry ha anticipato qualcosa: “Ho dovuto aspettare di essere abbastanza sobrio ee della dipendenza per scrivere tutto”. L’attore 53enne ha preso carta e penna anche con un obiettivo altruistico, pensando a coloro che vivono la sua stessa situazione e non sanno come uscirne: “La cosa più importante – ha detto - è che ero abbastanza sicuro che”. Una tra le rivelazioni più sconvolgenti è quando rivela, per la prima volta, di essere stato“I medici hanno detto alla mia famiglia che avevoMi hanno attaccato a una macchina chiamata Ecmo, che si occupa dell'ossigenazione del cuore e dei polmoni. Si chiama Ave Maria, nessuno ci sopravvive”. È successo quattro anni fa, quando aveva 49 anni. In precedenza aveva parlato di una perforazione gastrointestinale, ma ora ha detto le cose come effettivamente sono andate, ossia che per l'abuso di oppioidi il suo. Dopo due settimane in coma e ben cinque mesi in ospedale, per i nove mesi successivi ha dovuto utilizzare una sacca per la colostomia. Ma dopo tanta sofferenza, ce l’ha fatta ed è riuscito ad uscire dal tunnel.Perry nel volume racconta di quando, ed è successo, per uno strano scherzo del destino, a 24 anni, proprio quando stava iniziando il suo successo ed era stato scritturato per Friends. “All’epoca potevo gestirlo, più o meno – racconta -. Ma all'età di 34 anni mi ero già cacciato in un mare di guai. Ci sono stati anni in cui sono stato sobrio. La stagione 9 è stata l'anno in cui sono stato sobrio per tutto il tempo. E indovinate in quale stagione sono stato nominato come miglior attore?”. Ma quella è stata una parentesi felice durata poco:, è arrivato a pesaree a prendere ben 55 Vicodin al giorno. Da parte loro gli altri attori del cast si sono comportati da veri amici, sono stati “comprensivi e pazienti” ha ricordato, nonostante la sua condizione a livello di aspetto, diventata sempre più difficile da nascondere. “È come i pinguini – ha sottolineato l’attore -. I pinguini, in natura, quando uno è malato o molto ferito, gli altri pinguini lo circondano e lo sostengono. Gli girano intorno finché quel pinguino non riesce a camminare da solo. È un po' quello che ha fatto il cast per me”.