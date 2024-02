Grammy Awards, il ritorno in pubblico di Celine Dion e il record di Taylor Swift

Celine Dion e il ritorno sul palco

Dopo un periodo lontana dai riflettori, Celine Dion è tornata sul palco. Questa volta non per cantare, ma per consegnare ildurante la cerimonia di premiazione dei, svoltasi alla Crypto Arena di Los Angeles. L'interprete canadese aveva rivelato nel dicembre 2022 di essere affetta dalla, nota anche come sindrome della persona rigida, unprogressivo che colpisce il cervello e il midollo spinale, che le ha impedito di proseguire la sua carriera e l'ha costretta a cancellare alcuni dei suoi tour.", ha detto la Queen of Power Ballads prima di consegnare il premio, dopo una lunga standing ovation che l'ha commossa. Poi ha proseguito: "Siete bellissimi. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero con il cuore. Chi ha avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non deve mai dare per scontatoporta nelle nostre vite e alle persone di tutto il mondo". Da quando la sua malattia si è aggravata tanto da renderla nota pubblicamente con un video, le uscite pubbliche dell'artista sono state pochissime. La cantante prima, dopodiché si è praticamente ritirata a vita privata.Dopo molti mesi lontana da riflettori era apparsa per la prima volta lo scorso novembre, quando aveva partecipato al residency show di Katy Perry a Las Vegas al Resorts World Theatre. Nello stesso periodoanche durante una partita di hockey NHL tra i Montreal Canadiens e i Las Vegas Golden Knights alla T-Mobile Arena della città. Mai prima dei Grammy però si era esposta in questo modo su un palco.? La Moersch-Woltman è una malattia neurologica rara che causa spasmi e dolori invalidanti. "Ci fidiamo di lei, reagire per lei è una cosa innata. Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante", raccontò la sorella Claudette Dion. La stessa cantante poi inviòper spiegare il motivo per cui ha dovuto annullare i suoi tour: "Sfortunatamente, questi spasmi influenzano la mia vita quotidiana a vari livelli. A volte ho molta difficoltà a camminare e non sempre riesco a usare le mie corde vocali per cantare come vorrei".Ma torniamo al momento della. Portando a casa il Grammy Award all'album dell'anno con Midnights, Swift che aveva precedentemente condiviso con Frank Sinatra, Stevie Wonder e Paul Simon. Ognuno di questi uomini ha vinto l'album dell'anno per tre volte, mentre ora Swift ha ricevuto il riconoscimento, più di qualsiasi altro artista. "Vorrei dirvi che questo, ma è così che mi sento felice quando finisco una canzone. Per me il premio è il lavoro. Tutto ciò che desidero è continuare a poterlo fare", ha dichiarato la cantante. Poi, notando che si trattava della sua 13° vittoria ai Grammy, il suo numero fortunato, la 34enne ha annunciato una: "Voglio ringraziare i fan svelandovi un segreto che vi tengo nascosto da due anni: il 19 aprile. Si chiama The Tortured Poets Department. Vado subito a pubblicare la copertina nel backstage. Grazie a tutti. Vi voglio bene. Grazie".