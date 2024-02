Harry Potter, Daniel Radcliffe fa un docufilm sulla sua controfigura rimasta paralizzata

Chi è David Holmes

L'incidente sul set di Harry Potter

David Holmes The Boy Who Lived

L'attore Daniel Radcliffe ha realizzato un documentario sulla sua, rimasta paralizzata durante le riprese. David Holmes , 42 anni, ha subito una lesione spinale durante le riprese di "Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1", settimo film della saga.L'attore britannico, noto per aver interpretato il maghetto più famoso di tutti i tempi nell'omonima serie di proiezioni tratta dai romanzi di J. K. Rowling, ha annunciato su Instagram la notizia del "" che, a suo dire, ha richiesto quattro anni di lavoro.Il documentario della HBO, intitolato simbolicamente, conterrà interviste a entrambi e filmati delle acrobazie sul set di Holmes. "Essere uno stuntman è stata la mia unica vocazione nella vita, e doppiare Harry (Potter) è stato il lavoro migliore del mondo", ha scritto lo stesso David su Instagram. Il 42enne era un adolescente che praticava ginnastica nell'Essex quando è stato scelto per interpretare ladi Daniel Radcliffe nel primo film, quando l'attore aveva appena 11 anni. Ma un incidente durante sul set ha cambiato la sua "vita per sempre".Il 29 gennaio 2009, durante le riprese de "I Doni della Morte", in un test shoot avvenuto ai Leavesden Film Studios (Londra) che prevedeva una sequenza aerea, Holmes èseguito a un'esplosione. Una caduta causata proprio dall'esplosione, che ha rotto le sicure dell'imbracatura del ragazzo. David, nonostante tutto, non ha mai perso conoscenza, tanto che quando i paramedici sono intervenuti per i soccorsi ha detto loro di non sentire più le gambe.Dalla vicenda è stata avviata immediatamente un'inchiesta e le riprese sono state sospese per qualche giorno. Nei giorni seguenti al ricovero al Watford General Hospital, l'uomo aveva annunciato che non appena possibile sarebbe voluto tornare sul set e riprendere il suo ruolo. Il 16 marzo dello stesso anno, però, i medici gli hanno diagnosticato una, con solo il 5% di possibilità di recuperare i movimenti degli arti."Questo film racconta non solo i miei successi davanti alla macchina da presa, ma anche le sfide che affronto ogni giorno e il mio atteggiamento generale nei confronti della vita dopo aver subito una frattura al collo", ha dichiarato il protagonista del docufilm "The Boy Who Lived". "Nel mondo turbolento in cui ci troviamo a vivere in questo momento, vorrei citare Harry Potter: ''". David Holmes ha anche ringraziato il personale medico, l'autrice della sagae il 34enne inglese per il loro sostegno.Scrivendo di Radcliffe ha detto che entrambi sono "immensamente orgogliosi del tempo trascorso nei film insieme durante la produzione di Harry Potter e della gioia e del conforto che porta quotidianamente al pubblico di tutto il mondo". Non è la prima volta che i due collaborano: nel 2020 l'attore ha contribuito a lanciare il podcast di David "Cunning Stunts", che presenta interviste con altre controfigure.