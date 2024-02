Hilary Swank diventerà mamma a 48 anni. L'attrice di "Million Dollar Baby" aspetta 2 gemelli

l’imprenditore Philip Schneider dal 2018,

Che cosa si prova a diventare mamma ? Una gioia immensa, secondo quanto racconta l'attrice e produttrice, che ai suoi fan svela tutte le emozioni che sta vivendo in questo importantissimo momento della sua vita: sposataVincitrice di, Hilary Swank ha dato la notizia con un annuncio tv a, il programma mattutino del network Abc. "È una cosa che desideravo da molto tempo: sarò. E non solo di uno, ma di due (bambini). Non posso crederci". La star di Million Dollar Baby è al secondo trimestre di gravidanza e ha spiegato che tutto sta procedendo regolarmente e di sentirsi benissimo. E ora si sente anche pronta a parlarne: "È una tale benedizione.. È incredibile". La star aveva deciso di prendersi unaper prendersi, che nel 2014 ha subito un trapianto di polmone. Ai ruoli che le venivano offerti, aveva preferito stare in casa perché "Non aveva nessuno che si potesse occupare di lui.. Ho seguito tutto il periodo ospedaliero e, dalla convalescenza in poi, si è trasferito da me", dichiarò ai tempi. Poi la morte del genitore lo scorso gennaio, una "perdita tremenda", che l'ha segnata molto e che ha preceduto solo di qualche mese la notizia della sua gravidanza. Dopo il periodo difficile, finalmente Swank ha visto la luce in fondo al tunnel e ha deciso di condividere la sua gioia ritrovata con i suoiha scritto mettendosi di profilo e mostrando la pancia già evidente. Spiegando poi che la novità in arrivo è il modalità ''. La reazione dei fan e degli amici dello star system non si è fatta attendere. "Cosa, cosa, cosa… Congratulazioni amica mia" ha"Sono così felice per te" le parole diE poi Debra Messing, Emmy Rossum e tante altre star, tutte strette attorno all’attrice in un abbraccio virtuale di felicità.