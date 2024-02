Il ricordo di Cannavacciuolo: "Un figlio ti cambia il ritmo del cuore"

Il ricordo di Cannavacciuolo

Una vita da attore

La serata

Se ne è andato in punta di piedi, senza che nessuno se lo potesse aspettare. È scomparso da un giorno all’altro, senza far rumore, quasi a voler sottolineare una volta di più quella eleganza tutta sua, sempre schiva e lontana da ogni clamore., grande attore di origini partenopee famoso per essere stato allievo e in qualche misura erede del grande Eduardo De Filippo , ci lasciava il 24 maggio dello scorso anno improvvisamente a soli 60 anni. Cinema, teatro, televisione lo hanno visto indossare i panni più diversi in cui ha sempre mostrato di calarsi con poliedrica versatilità. Oggi, ore 20, al Teatro Ghione di Roma , in cui aveva debuttato solo pochi giorni prima della scomparsa con un memorabile show sulla indimenticabile Milva, si commemora la sua figura di interprete poliedrico, di attore bravo e puntiglioso, di gentiluomo di stile in ogni occasione.All’evento voluto proprio dal Ghione e sostenuto dalla moglie di Cannavacciuolo Christine Conrad , sono stati invitati amici, colleghi e nomi illustri del mondo dello spettacolo. Tante le iniziative che verranno annunciate tra cui anche una biografia curata dallo scrittore e nostro collaboratore Guido Guidi Guerrera . Sarà presente anche il figlio dell’attore napoletano, il piccolo, che a soli dieci anni dimostra tutti i segni precoci del suo essere ‘figlio d’arte’ , straordinariamente maturo e deciso per la sua età a un impegno fuori dal comune specialmente nel difficile settore del doppiaggio. A lui Gennaro aveva dedicato queste emozionanti parole: “Un figlio ti cambia il ritmo del cuore: in un attimo, un gesto, un bacio, ti vale una vita”. Una vita dedicata alla famiglia, una intera esistenza votata all’arte, al darsi agli altri con slancio e assoluta sincerità. Gennaro ci ha regalato momenti unici di allegria e spensieratezza, ed è così che va ricordato: un uomo di una classe d’altri tempi, generoso in tutto, il cui talento continua a illuminare la platea delCannavacciuolo era cresciuto alla scuola di Eduardo De Filippo: elegantissimo ed eclettico mattatore ha calcato tutti i teatri d’Italia, dal San Carlo di Napoli al Teatro Verdi di Trieste, dal Sistina di Roma, all’Augusteo di Napoli e il Manzoni di Milano, interpretando i ruoli più disparati, sia di prosa che di canto fino ai recital e one man show. Tra i suoi ultimi impegni, l’omaggio in palcoscenico ae la tournée, in cui aveva cucito insieme note di alcuni dei più grandi successi della cantante e momenti delle sue interpretazioni teatrali, da Brecht a Patroni Griffi. Attivo anche nel cinema e nella televisione, Cannavacciuolo era anche nella serie internazionale, per il quale era stato premiato nel ruolo di Silvio Crespi. Da anni anni viveva a Roma dove ha lascia la mogliee il figliodi appena 10 anni.Sarà una serata-evento in musica dedicata al poliedrico attore-cantante Gennaro Cannavacciuolo, il 24 maggio 2023, alle ore 20. Lo ricorderanno amici, colleghi e fans a un anno dall’improvvisa scomparsa. Fortemente voluto e promosso dal Teatro Ghione, ultimo luogo di esibizione dell’artista con lo spettacolo dedicato a Milva, l’evento si terrà con iSotto la direzione artistica di Volfgango Vaccaro, salirà sul palco del teatro romano, chi vorrà offrire la propria testimonianza, con musica dal vivo, proiezioni e tanto altro. Artisticamente figlio di Eduardo de Filippo e Pupella Maggio, Gennaro Cannavacciuolo è morto all’improvviso, con grande rammarico per il mondo dello spettacolo e non solo. Nato a Pozzuoli nel febbraio del 1962, aveva sessant’anni, di cui quaranta trascorsi in teatro, in giro per i più importanti palcoscenici d’Italia, per set televisivi e cinematografici. Puntuale, rigoroso, spiritoso, intelligente interprete di personaggi ed emozioni che metteva insieme seguendo un suo stile personalissimo, costruito con pazienza tra invenzioni e citazioni, frutto di lavoro tenace e ricerche d’archivio per trovare notizie che dessero vita ai ricordi di cronache a volte lontane.