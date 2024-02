Jo Squillo: "Grazie a me il femminismo è diventato rock. E continuo a lottare"

“Non rinnego nulla del passato. Ero uno spirito libero, un po’ folle come i giovani di quel periodo che volevano costruire qualcosa di solido, dare segnali forti per un cambio di passo verso il nuovo millennio. Purtroppo a livello di battaglie sull’ecologia, sui diritti delle donne, sull’inclusione i risultati non sono stati quelli sperati. Ma noi ci credevamo”.“Il nostro programma era incentrato su arte, cultura e bellezza ma anche su ‘lavorare meno, lavorare tutti’ e sul rispetto dell’ambiente. Il capolista alle comunali di Milano ero io e dopo di me in lista c’era un senzatetto, poi intellettuali e tanta gente comune. Un’avventura affascinante perché eravamo a favore degli ultimi”.“Fu un’altra avventura incredibile, che fece epoca. In questi giorni si celebrano i trent’anni di ‘Siamo donne’. Io e Sabrina abbiamo realizzato un promo per una serie di Netflix, un format sulla storia di tre ragazze ribelli, che è incentrato sul nostro pezzo che ebbe un effetto dirompente”“Tv Moda è un’avventura professionale ma anche imprenditoriale. Non ho investito in chiringuiti o in case ma in un progetto in cui credo perché il Made in Italy è un fiore all’occhiello. Wall of dolls, il muro delle bambole, è un’installazione permanente per combattere i femminicidi che sono un crimine contro l’umanità. Siamo partiti da Milano ma operiamo anche a Roma, Venezia, Genova, Trieste, Brescia. Facciamo rete per aiutare le donne che hanno bisogno dopo i drammi di cui sono state vittime. Perché oltre alle battaglie legali ci sono i problemi per affrontare la quotidianità, trovare un lavoro, crescere figli che hanno bisogno degli aiuti dei nonni. Insomma, c’è molto da fare ma noi ci siamo”.“Era necessario dare un segnale di ripartenza per il mondo della musica che come altri è in ginocchio. La musica è intrattenimento ma anche riflessione. Non avrei fatto quel tipo di Festival indirizzato a un pubblico giovane che non so quanto abbia apprezzato”.“E’ un’idea straordinaria che mi piace molto. La differenza è una ricchezza, una conquista di libertà per tutti. Il Covid ha fatto emergere la parte più rabbiosa della gente nel rapporto con la diversità. Non cadiamo in questa trappola e ‘Luce!’ aiuterà a stimolare un pensiero migliore. Rimettiamoci in discussione come esseri umani e perseguiamo i valori veri. E’ per tutto questo – conclude Jo Squillo - che aderisco con grande entusiasmo all’appello lanciato dal vostro canale tematico: Spegni il pregiudizio e accendi la Luce!”.