‘Ne vedremo delle belle’ mette le showgirl alla berlina. Quando toccherà agli uomini?

Roma, 24 marzo 2025 – ‘Ne vedremo delle belle’ ha sbancato. Se non gli ascolti tv, visto che la serata di sabato è stata vinta come prevedibile dal talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi, perlomeno sui social e nelle discussioni. Niente di nuovo, va detto. D’altro canto, quello di dieci showgirl che mancano dalla tv da diversi anni e che sono disposte ad esporsi al pubblico ludibrio - il momento in cui Carmen Russo non ha beccato una nota cantando ‘Pelle diamante’ di Marcella Bella rimarrà scolpito nella memoria, oltre che nelle bacheche di Instagram di molti utenti - pur di tornare ad avere un ingaggio televisivo e qualche settimana di notorietà è un contenuto che non può lasciare indifferenti i patiti del trash.

La formula quindi è semplice: prendi dieci personaggi mediamente ancora conosciuti dal pubblico - chi, come Valeria Marini, Pamela Prati e Carmen Russo di più, e chi, come Angela Melillo e Lorenza Mario, meno presente nell’immaginario comune - e li metti alla prova con sfide che dovrebbero saper affrontare, vista la loro carriera. In realtà non è così e quindi ecco che scatta il meccanismo vincente: il pubblico ride di un personaggio messo alla berlina. Il quale, però, dal canto suo non si ribella al meccanismo. Anzi, sceglie consapevolmente - e a tratti anche con una certa gioia per la vetrina che gli viene offerta - di essere parte di questo sistema.

Il dato però sul quale dovremmo riflettere di più è un altro: perché non esiste un ‘Ne vedremo dei belli’? Mi spiego: perché sempre più spesso chi viene esposto al pubblico ludibrio televisivo non è un uomo? In ‘Ne vedremo delle belle’ a partecipare sono 10 donne, in ‘Tale e Quale Show’ a fare la figura oggettivamente peggiore, presa in giro da chiunque, è stata Carmen Di Pietro. E quindi, di nuovo, una donna. “Eh ma a ‘Ballando con le Stelle’ Francesco Paolantoni è stato spesso bistrattato ed è un uomo. Già, bistrattato. Ma, dopo un accenno di critica da parte del suddetto concorrente, anche subito riabilitato con considerazioni come “Hai lavorato tanto”, “Ti sei impegnato”, “Hai fatto un bel percorso”.