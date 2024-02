Joanne Woodward e Paul Newman, mezzo secolo d'amore con l'attrice rimasta nell'ombra del divo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ethan Hawke (@ethanhawke)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ReelLoveLee (@reellovelee)

"Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna". Questa celebre frase viene attribuita alla scrittrice britannica Virginia Woolf ed dedicata a quelle tante donne che hanno contribuito al successo di uomini che la storia ricorda, ma rimanendo nell’ombra. Ed è un po' quanto accaduto, moglie di. Alladella celebre coppia di Hollywood è dedicato "" una docu-serie in sei episodi diretta dae uscita in streaming su Hbo Max il 21 luglio. "The Last Movie Stars" propone interviste d'archivio con Woodward e Newman, lungo i 50 anni del loro matrimonio, oltre ai contributi di attori come Karen Allen, George Clooney, Oscar Isaac, LaTanya Richardson Jackson, Zoe Kazan, Laura Linney, Sam Rockwell. Ethan Hawke ha anche intervistato alcune delle figlie di Paul Newman, Sally Field e(che è anche produttore esecutivo)."È un onore poter condivideredi Joanne e Paul con il pubblico – dichiara Hawke -. Sono particolarmente entusiasta che un progetto in cui abbiamo riversato così tanto cuore e anima ora abbia la sua dimora su Hbo Max, una piattaforma nota per celebrare e sostenere la forma d'arte del documentario. Abbiamo offerto uno sguardo raro ed esclusivo alle carriere di entrambi gli attori e a una complessa relazione di 50 anni che alla fine è riuscita a superare ogni ostacolo".è stato un attore, regista, produttore cinematografico, filantropo e anche pilota automobilistico. Nella sua lunga carriera ha vinto tre Oscar, sette Golden Globe e un Emmy Award, oltre a ricevere una stella sull'Hollywood Walk of Fame e altri riconoscimenti. Al suo fianco, fino alla morte avvenuta il 26 settembre 2008, c'è sempre stata l', sua moglie per mezzo secolo. L'attrice arrivo alla grande notorietà nel 1957 con il ruolo di una donna psicologicamente disturbata in "" di Nunnally Johnson, che nel 1958 le fece vincere ilalla miglior attrice. La sua carriera proseguì con film importanti come "Un urlo nella notte" (1958) e "La lunga estate calda" (1958), entrambi diretti da Martin Ritt. Sul set di quest'ultima pellicola, dove interpretava l'orgogliosa figlia di Orson Welles, l'attrice ebbe come partner Paul Newman, conosciuto già qualche anno prima e che, formando una della coppie più solide e rispettate di Hollywood , sia nel cinema che nella vita reale. Attrice versatile, dotata di raffinate capacità interpretative e con una personalità poco incline al divismo, dopo il matrimonio con il divo e la nascita delle tre figlie, la Woodward sacrificò in parte lo sviluppo di una promettente carriera per favorire quella del marito e dedicarsi soprattutto alla famiglia. Nel documentario tutto questo viene raccontato con dovizia di particolari grazie al tanto materiale d'archivio, interviste a chi li ha conosciuti e chi con loro ha lavorato. Nel docu, il regista Ethan Hawke parla anche del segreto di un matrimonio saldo e duraturo.Newman, in una vecchia intervista, alla domanda quali erano gli ingredienti del suo matrimonio felice, aveva risposto così: "". La Woodward, invece, aveva spiegato che "è molto bello e molto sexy e tutte quelle cose lì. Ma tutto questo finisce fuori dalla finestra eE di sicuro lui continua a farmi ridere". La coppia dà, quindi, due visioni complementari che il documentario mette a confronto e analizza. Altro passaggio della pellicola sottolinea ladell’attrice, diventata famosa molto prima del marito e che si è vista portare via tutta la considerazione di Hollywood quando è diventata una donna matura. A differenza di Newman, assurto ae pietra di paragone ancora oggi. Joanne "ha attraversato una crisi che purtroppo non è particolarmente originale per l’esperienza femminile a Hollywood, ovvero che non ne hanno mai abbastanza di te quando sei giovane e non sanno cosa fare di te quando sei cresciuta. Ha dovuto attraversare gli anni centrali della sua vita trovando un modo per mantenere l’amore per il suo mestiere senza cedere al cinismo e all’amarezza. Allo stesso tempo, suo marito veniva portato in alto, spronato e messo su cartelloni pubblicitari. Era la più grande star del mondo. Molte persone non realizzano i loro sogni, ma è un po’ strano realizzare il tuo sogno e poi vedertelo portato via mentre tuo marito lo realizza alla grande" racconta il documentario.Il regista, inoltre, sottolinea come sia stato il loroa salvare le loro vite e anche le loro carriere. "Si sono spronati l’un l’altra a essere lae a non cedere alla soddisfazione personale o all’autocommiserazione. Si sono in qualche modo tolti a vicenda il narcisismo" dice Hawke. Quando Paul Newman e Joanne Woodward si sono conosciuti, lui era già sposato e padre di famiglia con tre figli, un maschio e due femmine, ancora molto piccoli. Di ritorno dalla guerra, Newman aveva portato all’altareera il 1949 e lui voleva fare l’attore. Nel 1953, durante le prove di unodi Broadway, conobbe la Woodward, giovane promettente presa per fare la sostituta. Seguirono cinque anni di amore clandestino tra tira e molla prima del matrimonio a