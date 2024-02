Julianne Moore: "Con l'età mi interesso sempre meno del mio aspetto fisico".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julianne Moore (@juliannemoore)

"Con l'età mi interesso sempre meno del mio aspetto fisico". Parola dell'attrice(61 anni), nominata nei giorni scorsi presidente della giuria della 79esima edizione del Festival del cinema di Venezia , in programma al lido dal 31 agosto al 10 settembre prossimi. Ritenuta una delledella sua generazione, vincitrice di un premio Oscar (nel 2015 con "Still Alice" dove interpretava una donna a cui viene diagnosticato l’Alzheimer), la Moore nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista al "Sunday Times" nella quale ha parlato del suo rapporto con lae con la sua, e di come questo sia cambiato con il passare degli anni.L'icona del pubblico queer - nel corso della sua straordinaria carriera ha spesso indossato i panni di personaggi Lgbtq+ -il prossimo 3 dicembreed è sempre bellissima. Ma l'aspetto fisico non è la sua priorità. La stessa ammette di interessarsene sempre meno. Come mai? "Immagino sia dovuto al fatto che hai altre cose a cui pensare: la famiglia, le relazioni, il lavoro" dice nell'intervista al "Sunday Times". "Non è che non pensi più a come appaio, credo che questo sia impossibile. Tuttavia, anno dopo anno,, e mi rendo conto che è inutile angosciarsi per questo" prosegue l'attrice, manifestando poi levissute durante l'adolescenza per alcune sue caratteristiche fisiche - lee i- che la facevano sentire diversa dagli altri."Essendo cresciuta negli Stati Uniti, mi sembrava che nessuno avesse le lentiggini. Volevo solo assomigliare a tutti gli altri ragazzini americani abbronzati.o che doveva indossare le maniche lunghe. Penso che sia rimasto un po' con me" dice ancora il premio Oscar , spiegando di non aver cambiato col tempo il suo colore di capelli, ma di aver modificato più volte le sopracciglia, fino a "quasi farle scomparire".Nell'intervista l'attrice parla anche di sua, 20 anni, secondogenita avuta con il marito Bart Freundlich, con la quale di recente ha posato per una campagna di un marchio di prodotti cosmetici. "Liv ha i capelli rossi e le sopracciglia scure, e le dico: Per favore, non toccarle. Dico davvero. E non lasciare che nessun altro li tocchi" racconta Moore ricordando che da ragazza lei, invece, ha fatto di tutto alle sopracciglia: "Ho continuato a sfoltirle, sbiancarle, far loro ogni sorta di cosa, quindi sono". L'attrice, mamma anche di Caleb, 24 anni, parlando della sua, rivela il suo piccolo segreto: "Uso unacon protezione solare ogni singolo giorno da quando avevo 23 anni".