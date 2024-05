Karla Sofia Gascon conquista ed emoziona Cannes

Cannes, 25 maggio 2024 – Ha recitato in alcune soap in Messico, poi a quarantasei anni ha fatto la transizione e adesso è la vincitrice del premio per la migliore interpretazione femminile al festival di Cannes. Una storica prima volta: la prima volta che un'attrice transgender vince questo premio, nel più grande festival del mondo.

Karla Sofia Gascón, 52 anni, nel film “Emilia Perez” di Jacques Audiard – che vince anche il Prix du Jury – è una narcotrafficante transgender, Manitas. Il film è potente, lirico e melodrammatico: è un musical, con coreografie e musiche eccezionali, con una tensione emotiva costante. E con momenti lirici, cantati da Karla, oltre che da Zoe Saldaña e Selena Gomez. Al momento di annunciare il premio, consegnato dall'attore giapponese Koji Yakusho, Karla Sofia Gascon è una tempesta di sensazioni, di emozioni, di parole. Parla in quattro lingue diverse, comincia con “arigatò”, grazie in giapponese, per proseguire in francese, inciampare nelle parole, passare all'inglese, e infine in un liberatorio fiume di spagnolo: “Questo premio non è solo mio, è per le 200 persone che hanno lavorato tutte insieme a realizzare questo film, compresi i ballerini, i figuranti, tutti. Ma soprattutto, questo premio è tuo, Zoe Saldaña, la metà di questa Palma è tua, e l'altra metà è di Selena Gomez. Dedico il premio ai miei genitori, alla mia famiglia, a mia figlia”.

FRANCE-FILM-FESTIVAL-CANNES