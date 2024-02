Keychange, l'associazione femminile che vuole abbattere il gender gap nel mondo della musica

Sempre più sotto la lente di ingrandimentonel mondo del lavoro. Non solo per le professioni più comuni, ma anche in un’ambiente apparentemente più equo e aperto come quello della. Ed è per questa ragione che è nata, un "movimento pionieristico internazionale", come amano definirsi, compostoche si propone come obbiettivo. L’idea di queste artiste di associarsi per far valere i propri diritti, nasce da dati che ci restituiscono uno spaccato del settore dello show business abbastanza preoccupante: nel mondo della musica. Ma non è tutto. Gli artisti maschi sono generalmente più richiesti dagli organizzatori di concerti e festival, coprendo quasi, contro. Inoltre, come dimostrato praticamente in ogni settore, mediamente le donne sonorispetto ad un cantante uomo con seguito e fama simili. Una discriminazione che non si limita ai performer, ma si estende nelle pieghe di un settore dai mille risvolti. Per esempio, Keychange sottolinea come anche il mondo dellesia a puro appannaggio maschile: soltantosono gestite da donne. Una percentuale che si assottiglia ancora di più se si guarda alla, sempre più importanti nel processo di creazione delle hit di oggi, dove, tra ipiù in voga, appena. Una situazione. Keychange ha nel mirino il 2022 come anno per avvicinarsi il più possibile a quelli che sono i loro obiettivi. Quello, forse, di piùè ladi spicco. Sono tantissime, e provengono da ogni latitudine, le artiste che hanno abbracciato questo progetto. A rappresentare l’Italia c’è. L’artista romana non ha ancora scelto, per nostra fortuna, se consegnare il suo cuore al mondo della(tante le apparizioni sul piccolo e sul grande schermo)ma ha chiaro i suoi doveri da artista donna emergente. Da qualche mese è uscito il suo ultimo disco "", con il quale sta girando la Penisola in un tour ricco di date e di sold out. Margherita, nelle sue canzoni e non solo,. Non sorprende quindi che sia una degli ": "La storia ci dice tutto su quello che stiamo vivendo oggi. Da un punto di vista socio-politico, la nostra storia (quella di Keychange) è molto recente, quindi è obbligatorio per noi provare a dare un contributo. La cosa importante è remare tutti nella stessa direzione, uomini e donne insieme". "Al momento la priorità è aumentare la partecipazione alla causa, poi gli artisti faranno il resto. Abbiamo bisogno di partecipazione, numeri e percentuali per iniziare una rivoluzione. Le emozioni e l’irrazionalità giocano un ruolo molto importante nel nostro lavoro. Sul palco i concetti non sono spiegati perché diventano tangibili”.