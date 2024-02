La ballerina venezuelana che incanta tutti danzando con una gamba sola e diventa virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇻🇪Andreyna Hernandez (@andreynahf)

Perballare è sempre stato naturale, come respirare. Ma nelun evento improvviso ha cambiato tutte le carte in tavola. In quel momento si è sentita come una farfalla a cui avevano tarpato le ali, ma una volta a casa, con il sostegno del suo, ha deciso di riprendere in mano la sua vita. E in un video che in questi giorni è diventato virale sui social stupisce tutti con la sua performance di salsa.. Anche dopo aver perso un arto in un grave incidente cinque anni fa, proprio fuori dalla sua accademia di danza Hernandezalla sua grande passione. Nonostante le difficoltà, nonostante gran parte dei conoscenti le dicessero di lasciar perder, che non era più possibile per lei ballare, non si è mai arresa. "Questa perdita non è stata affatto un impedimento. Dal primo momento in cui ho scoperto che, niente mi ha fermato – afferma Andreyna –.a fare quello che mi piace fino alla fine dei tempi". E così è stato: due anni dopo la perdita della gamba sinistra. E non ha più smesso, riuscendo anche a ispirare milioni di persone che hanno a che fare con la disabilità attraverso il suo accountdove condivide le sue esibizioni. Mamma di due bambini, insieme al suo compagno Robert,in Venezuela. Recentemente, ha ballato proprio nel luogo in cui ha avuto il suo incidente, e i video stanno diventando virali. La ballerina si è esibita in un' elettrizzantetanto che, raccontano gli spettatori presenti, era quasi impossibile notare che le manca una gamba.Muovendosi senza sforzo con il suo partner, ha stupito non solo i presenti ma sta ipnotizzando anche il, catturato dal suo portamento e dal suo fascino. Come ha raccontato è statoesibirsi quel palcoscenico simbolico, che le ha tolto una parte del corpo ma non la grinta, la passione per la danza e il coraggio di rimettersi in gioco. All'inizio del 2020, la sua storia è diventata virale dopo unche la mostrava ballare con il suo Robert mentre era. Ora continua a postare regolarmente filmati e immagini che la ritraggono nei suoi momenti di pura gioia mentre danza, per diffondere il suo entusiasmo con un messaggio: "".