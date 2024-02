La confessione choc di Brad Pitt: "Non riconosco i volti delle persone, ma nessuno mi crede"

"Nessuno mi crede": il problema dell'attore

Il rifiuto al test e le sue dipendenze

Co'è la prosopagnosia

. Così è stato definito più volte Brad Pitt nel corso degli anni. Ma oggi si scopre che il suo modo di essere scostante è dovuto a una. L'attore ha rivelato di soffrire di questo disturbo che causa l'Lasostiene di essere malato dianche se nessun medico gliel'ha mai diagnosticata. L’attore e produttore americanoche incontra o che ama. Nessuna. Nemmenonemmeno Jennifer Aniston,per cui ha combattuto anni in tribunale. "ma per me è un vero problema! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre", ha dichiarato l'ex marito di Angelina Jolie confessando di temere di aver dato in passato l'impressione di essereper via del suo disturbo. Pitt sostiene di, motivo per cui sono anni che trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. Inoltre ha svelato che questagli crea molti disagi quando si trova in contesti sociali come eventi e feste. Riconoscere un volto già visto in precedenza per lui è quasi impossibile: "La verità è che vorrei davvero ricordare le persone che incontro e mi vergogno di non riuscire a farlo". Pitt avrebbe iniziato a avere problemi neldal 2013, ma ha confessato di non essersi ancora sottoposto a accertamenti specifici per diagnosticarlo con certezza. Contrariamente a quanto si possa pensare la prosopagnosia è molto diffusa nel mondo e gli studi clinici realizzati dalrivelano chene soffre. Si tratta di un disturbo neurologico che può derivare da, ma anche da alcune malattie neurodegenerative. In alcuni casi lasi manifesta già dalla nascita come una condizione genetica. Le persone che soffrono di questo disturbo, che si manifesta con diversi gradi di intensità, devono imparare a conviverci, utilizzando le cosiddette "" per riconoscere i volti delle personeGià nel 2013 Brad Pitt aveva parlato del suo problema in un'intervista. In quell'occasione l'attore americano, 58 anni, aveva rivelato dialcune persone a causa della sua incapacità di riconoscere i volti e di essere intenzionato a sottoporsi a un test. L'si era offerta di eseguire l'esame sul suo cervello con la collaborazione di un neuroscenziato, ma l'attore non ha mai risposto. Insi stima che oltre unsoffrano di questa singolare condizione neurologica e tra loro c'è anche, che anni fa raccontò del suo problema in alcune interviste. La star ha parlato anche delle sueavute in passato, come alcol e nicotina, affermando di essere. Le sigarette, in particolare, non gli consentono mezze misure: "Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente.nelle cose. Ho perso i miei privilegi". Dopo che la Jolie gli ha chiesto ilha smesso anche di bere e ha trascorso un anno e mezzo agli: "Avevo un gruppo maschile molto bello lì, molto riservato e selettivo, quindi era un ambiente sicuro perché avevo sentito esperienze di altre persone, come Philip Seymour Hoffman, che erano state registrate mentre vuotavano il sacco, e questo per me è semplicemente atroce."Laè unche rende incapaci di riconoscere le facce delle persone note e, nelle forme più gravi, perfino il proprio volto. Può presentarsi in forma pura o associata ad agnosia visiva e colpisce il 2% della popolazione. Il termine deriva dall'unione delle parole greche πρόσωπον (pròsopon), "faccia", e ἀγνωσία (agnosìa), "ignoranza", e fu coniato nel 1947 dal neurologo tedesco Joachim Bodamer.