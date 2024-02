La prima supereroina musulmana della Marvel: chi è la 19enne pakistano-canadese Iman Vellani

Iman Vellani: dal sogno della Marvel alla realtà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iman Vellani (@imanvellani)

Il personaggio di Kamala Khan

La diversità nell'MCU

Quandoguarda se stessa nei panni della protagonista di " Ms. Marvel ", non può fare a meno di provare un senso di incredulità. Prima di entrare a far parte di questa serie Disney+ , in uscita mercoledì 8 giugno sulla piattaforma streaming in abbonamento, era una semplice studentessa all'ultimo anno di liceo con il sogno -apparentemente impossibile- di partecipare a un progetto della MCU. Ora interpreta una delle sue potenti paladine in costume, proprio come alcuni degli attori che ha passato la sua vita a venerare. Ma Iman ha qualcosa in più di loro: è ladall'universodegli ultimi anni è di religione musulmana, e di solito sono rappresentati in modo stereotipato come. Il nuovo show "Ms. Marvel" punta a ribaltare questa visione: la speranza è che la supereroina pakistano-americana Kamala Khan - interpretata dalla pakistano-canadese Vellani - possa lasciarsi alle spalle decenni di giudizi negativi e a rimediare alla storia di Hollywood che ha ignorato non solo le loro storie, ma anche quelle dei musulmani dell'Asia meridionale."Il primo numero di Ms Marvel che ho preso in mano è stato quando Kamala celebrava l'Eid (giorni di festa per la fine del digiuno, ndr). L'ho mostrato a mio padre!", racconta l'attrice Iman Vellani., prima che la sua famiglia si trasferisse, quando aveva un anno,. "Ho un fratello di sei anni più grande di me e guardavamo solo le cose che voleva guardare lui: Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi e l'MCU". Da sempre appassionata fan dei Vendicatori e dei fumetti, per lei passare dalla sua tranquilla vita a Markham, in Ontario, all'Universo Cinematografico Marvel per interpretare la prima supereroina musulmana è stato un risultato quasi indescrivibile. "", ha detto l'attrice, cercando di esprimere a parole il suo debutto sul tappeto rosso di Toronto, per la prima della serie. "Essere qui e festeggiare con tutti i miei amici e la mia famiglia è molto strano. Ma sì, sono emozionata". Una volta sul set la giovane indossa i panni (e il mantello) diche, a dirla tutta,. In effetti se le chiedete se percepisce in sé la vera essenza della paladina mascherata la risposta che vi sentirete arrivare sarà: "Beh, come disse una volta un uomo saggio: Se non sei niente senza il tuo vestito, allora non dovresti averlo". Una frase importante, ma chi è l'uomo saggio che la pronuncia? "Tony Stark", dice convinta (per chi non lo sapesse, Stark meglio conosciuto con il suo alter ego Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr). Insomma è difficile distinguere i piani, vista la passione di questa 19enne per l'MCU. Sentendola parlare, durante le interviste, del personaggio di Kamala Khan - unadi origini pakistane ossessionata dai fumetti e che un giorno diventerà un supereroe - e del suo mondo reale, dove Iman è un'adolescente pakistano-canadese geek ", ossessionata dai fumetti e che interpreta un supereroe, il compito di capire dove finisce l'una e inizia l'altra diventa ancora più arduo.La studentessa 19enne, dall'8 giugno, vestirà quindi i panni di Kamala Khan nella prossima serie "Ms. Marvel", su Disney+. Il personaggio immaginario è. Nell'universo Marvel è infatti tra i più recenti e fa parte di(vedi anche She-Hulk, Elektra e una serie di X-Men incentrata sulle donne). È musulmana americana, proprio come i suoi creatori G Willow Wilson, fumettista convertitasi all'Islam da adulta, e Sana Amanat, direttrice dello sviluppo dei personaggi della Marvel. Le battaglie di Kamala Khan, però, non sono solo con i supercattivi, ma anche con la sua spiritualità, i suoi doveri familiari e le sue tradizioni: "Non si tratta di evangelismo", ha dichiarato Wilson al New York Times. "Era davvero importante per me ritrarre Kamala come una persona che".Ma soprattutto il personaggio e la storia di Khan non riguardano solo l'essere musulmana. Si tratta piuttosto delle sue: ha una cotta per i ragazzi e non sa come comportarsi con loro; litiga con i genitori; si stressa per gestire i suoi compiti scolastici e allo stesso tempo salvare il pianeta. Ancora, è ossessionata da Carol Danvers, nota anche come Capitan Marvel, e alla fine si fa chiamare Ms Marvel quando scopre la capacità di rendere parti del suo corpo enormi e di allungarsi in forme diverse.Kamala Khan, interpretata da Iman Vellani, rappresenta anche, e il primo femminile. Nel 2021, Kumail Nanjiani è stato il primo interprete in '', assumendo il ruolo di Kingo, una star di Bollywood diventata supereroe. In precedenza, nonostante l'abbondanza di personaggi sud-asiatici nei fumetti Marvel, nei film la produzione si è limitata a dare visibilità di questo tipo solo acome il Dr. Ratha in 'The Amazing Spider-Man' (Irffan Khan) e Dopinder, in 'Deadpool' (Karan Soni), ruoli che, secondo i critici, erano in gran parte costruite su stereotipi. Anche lenei franchise di supereroi sono aumentate. "Il cinema e la televisione danno letteralmente forma al modo in cui vediamo le persone in questo mondo. E quindi, quando si rappresentano i musulmani solo in una certa luce, la cosa diventa unidirezionale", ha detto l'attrice canadese di origine pakistana. Vellani ha infatti dichiarato di considerare questo ruolo anche come una. "Sono molto contento che la Marvel stia promuovendo un personaggio come Kamala, che può occupare un preciso spazio vuoto (nell'universo) e raccontare una storia molto specifica su una ragazza molto particolare".