La vera essenza delle persone impressa in uno scatto. La mostra "40 Seasons of Humanity"

Milano diventa il centro del mondo per due settimane. Anzi il nucleo pulsante dell'umanità: dal 3 al 17 dicembre, nell'esclusivo spazio The Warehouse, in Via Settala 41, la mostra fotografica "trasporta i visitatori in un incredibile viaggio alla scoperta diprovenienti dagli angoli più remoti del pianeta.Un progetto che, attraverso glidell'artista italiano, riesce a trasportare il pubblico nelle tribù più lontane, nei villaggi sconosciuti e nascosti della terra, ma anche in mezzo alle comunità di lavoratori, nelle ricorrenze tradizionali che scandiscono le stagioni dei popoli. Le immagini catturate per "40 Seasons of Humanity" provengono dai in differenti Paesi del mondo, dove Mauro hadi culture, caratteri e credenze diversi, che hanno aperto una finestra sulle loro storie lasciando trasparire emozioni, traumi, gioie e sofferenze.I colori dell’India, sul tetto del mondo in Nepal, i contrasti del Bangladesh, le tradizioni antiche in Romania, le tribù dell’Africa e molto altro: una mostra che riesce a raccontare, con una prospettiva intima, la, come se lo spettatore si trovasse lì, in quel momento, assistendo in prima persona all'emozione fugace che in quell'attimo li caratterizza. Ogni singolo scatto del fotografo rivela lanel suo insieme. La determinazione dei protagonisti nelle immagini che cattura, infatti, sono esempio straordinario di come ogni sfida possa essere trasformata in opportunità."Anche se difficile da esprimere, credo che la fotografia rappresenta il" spiega Mauro De Bettio, che per l'occasione ha anche un volume fotografico in cui sono racchiuse le testimonianze di un viaggio cominciato 10 anni fa. "Cerco di, non solo nell'aspetto, ma anche e soprattutto nell'essenza, mirando a racchiudere le sfumature e i dettagli in un unico fotogramma. La fotografia va oltre l’immagine stessa e rappresenta il mio modo di esprimere la tenacia, la fragilità e la gioia di uno sguardo” precisa ancora. Attraverso questa forma d'arte, di racconto, ha ottenutoquali l'American Photography Open, il FIIPA Award, l'ND Photographer Of The Year e l'AAP Magazine Travels. "40 Seasons of Humanity" è aperta al pubblico dal 3 al 17 dicembre, dal lunedì al sabato in orario pomeridiano dalle 15.00 alle 19.00. Allo spazio The Warehouse sarà anche possibile acquistare o ordinare stampe fine art in edizione limitata di alcune immagini e il volume fotografico. Partner del progetto, l’agenzia di comunicazione Theoria, che ha aderito all’iniziativa mettendo a disposizione lo spazio che ospita la mostra.Affermato, nato e cresciuto in un piccolo villaggio sulle Alpi italiane e ora residente a Barcellona, il 47enne Mauro De Bettio dedica la propria vita a progetti riguardanti. Fin da piccolo ha sentito dentro di sé la voglia di raccontare, trovando poi nella macchina fotografica lo strumento più adatto per comunicare le sue scoperte. Gira il mondo tutto l'anno, senza troppe pretese, illuminando situazioni difficili per portare bellezza, si legge su suo sito . Viaggia esplorando tradizioni e culture che stanno scomparendo, ma anche contemporanee.Nei suoi scatti è sempre presente. "La fotografia è parte della mia personalità e il mio lavoro esprime pienamente la mia storia e la mia anima”. Questa curiosità per culture e modi di vivere così diversi lo ha portato negli angoli più remoti del pianeta, perdi diversi individui e le loro storie uniche. Una a prospettiva intima, la sua, che cerca di arrivare all'essenza della persona, per poi farla emergere attraverso le immagini immortalate. Nel 2021 Mauro ha dato vita a Malaika , una fondazione nata per aiutare a fornire cibo ai bambini senzatetto di Nairobi, in Kenya.