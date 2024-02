L'amore non va in vacanza ma va... in Tv. Sul piccolo schermo impazza la caccia dell'anima gemella

Dove trovare l'anima gemella? In tv. In principio fu "Stranamore" oggi la televisione pullula di dating show, reality e altri programmi dedicati all'amore in tutte le sue sfaccettature. Perché questo trend? Semplice, al pubblico piace sentire parlare di sentimenti, ama sognare e fare il tifo per l’amore vero, quello con la 'A' maiuscola. Anche se non sempre l'amore trionfa, i telespettatori hanno la possibilità di sbirciare come funzionano le dinamiche del rapporto di coppia, dal corteggiamento alla convivenza, passando attraverso gli appuntamenti galanti. I programmi sul tema, infatti, per non essere una semplice fotocopia l'uno dell'altro, spesso raccontano fasi diverse dell'amore.

Maria De Filippi, aperto da ben 25 stagioni (su Canale 5), è di gran lunga il più noto dei programmi dedicati agli incontri e finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Il meccanismo è semplice: al* tronista (colui o colei che è in cerca dell'anima gemella) vengono presentati i suoi pretendenti (corteggiatori o corteggiatrici) e può conoscerli tutti - trascorrendo del tempo insieme in 'esterna' ma con le telecamere sempre accese - affinché possa 'sondare' il suo possibile partner. Quando questi si sentirà pronto dovrà fare la sua scelta. Con il passare degli anni, il programma è stato sempre più inclusivo partendo con l'inserimento del 'Trono Over', ovvero la versione dedicata agli over 40, poi aprendo alle persone omosessuali e nella stagione in corso si è registrata la prima tronista transgender, Nicole Andrea Scavuzzo. All'amore viene colto nella sua fase iniziale, quella del corteggiamento anche se non mancano gelosia, invidia e competizione.

Saltando il corteggiamento, si passa agli appuntamenti al buio. È il caso di Primo Appuntamento (attualmente in onda su Real Time la sesta stagione) dove un Cupido di nome Flavio Montrucchio ospita potenziali coppie all'interno di un ristorante per una cena di conoscenza. I pretendenti non si sono mai visti e vengono accoppiati in base alle proprie caratteristiche ed esigenze. Qualche volta la scelta funziona e i concorrenti decidono di rivedersi e iniziare una vera e propria love story.

Per conoscersi in modo sincero, secondo qualcuno, è meglio mettersi subito a nudo. Ecco, quindi, Naked Attraction, il dating show di Discovery. Presente in molti Paesi del mondo, il programma è condotto in Italia da Nina Palmieri, il cui compito consiste nell’accompagnare il o la single di turno nella conoscenza dei pretendenti che le sfilano davanti completamente nudi. Niente magliette, pantaloni, slip, reggiseni, nulla di nulla, solo una teca trasparente a dividere corteggiatori e corteggiato. Lo svelamento del corpo parte dai piedi e procede in maniera graduale, di pari passo con quello della personalità dei concorrenti.

Appuntamento al buio ma quasi nudi lo propone Undressed (sul Nove e su Discovery+): due sconosciuti, entrambi single, vengono catapultati in una situazione alquanto intima. La location è semplicissima: una stanza, luce soffusa e un grande schermo. I protagonisti devono spogliarsi, mettersi nel letto e approfondire la conoscenza in soli 30 minuti. Al termine scelgono se approfondire o no la conoscenza.

Per chi preferisce i primi appuntamenti bizzarri, c'è Sexy Beasts, il dating show sbarcato su Netflix a luglio 2021. Si sviluppa all’apparenza in modo banale: una persona si trova di fronte diversi pretendenti e, dopo aver vissuto con ognuno un primo appuntamento, scegli con chi uscire nuovamente. Ma ogni partecipante per tutto il tempo è celato dietro pesanti trucchi che lo trasformano in animali più disparati tra cui cani, gatti, oche, cavalli, oppure mostri vari come diavoli o creature mitologiche. Solo dopo la scelta finale vengono svelati i veri volti.

Gli amanti della natura, però, possono conoscere il partner ideale anche partecipando a Il contadino cerca moglie (visibile su Discovery+ e sul Nove): in una atmosfera stranamente bucolica, alcuni contadini cercano la dolce metà tra persone poco aduse al mondo agricolo e provenienti dalla città.

Per i millennials che vogliono trovare l'anima gemella facendo un viaggio nel tempo - e quindi rinunciando a chat e social -, ecco la novità Come una volta - Un amore da favola, il

primo programma che unisce le dinamiche del reality e del dating show a quelle insolite di tuffo nel 1800 (visibile su Discovery+).

Niente corteggiamento e neppure un primo appuntamento per Matrimonio a prima vista, l'esperimento sociale diventato un programma cult che dal 16 febbraio torna su Real Time (visibile anche su Discovery+) con sei nuovi protagonisti. Il format è semplice: due perfetti sconosciuti, accoppiati in base agli studi di compatibilità condotti da un team di esperti, si incontrano per la prima volta durante il loro matrimonio. Dopo aver vissuto assieme il viaggio di nozze, la convivenza ed altre esperienze di vita quotidiana, le coppie devono decidere se rimanere insieme o separarsi.

Per le coppie già collaudate ma in crisi o comunque che vogliono mettere alla prova il loro rapporto, il programma giusto è Temptation Island. Le coppie (anche personaggi famosi), non sposate e senza figli in comune, vivono tre settimane da sogno in un retort della Sardegna. Ma non insieme: gli uomini con una schiera di tentatrici in bikini, le donne con aitanti e muscolosi tentatori. I fidanzati e le fidanzate hanno la possibilità di controllare il partner visionando i filmati al classico falò e alla fine dei 21 giorni scelgono se restare in coppia oppure no. Il programma, un vero e proprio cult dell'estate di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, potrebbe però non tornare l'estate prossima. Ma - secondo i rumors - è già pronto un degno sostituto: Ultima Fermata, un nuovo format con coppie le cui storie si trovano a dover prendere una svolta, magari definitiva.

Visti i tanti, anzi tantissimi, programmi sul tema, la domanda sorge spontanea: l'amore in tv è una questione di sentimenti o di business? Su questo annoso quesito ci gioca il reality Love Island (in Italia ha debuttato nel 2021 con la conduzione di Giulia De Lellis): un gruppo di single catapultati su una lussureggiante villa in un posto esotico sono costretti a formare delle coppie per sopravvivere e partecipare a varie prove d'affinità. Tutti coloro che rimangono senza qualcuno al loro fianco vengono eliminati. Fra nuovi ingressi a sorpresa e sentimenti contrastanti, le coppie rimaste in gara in finale si giocano il tutto per tutto per conquistare un ricco montepremi.