Laura Pausini si è sposata ed è pronta per una luna di miele speciale. La cantante (48 anni) e Paolo Carta hanno coronato il loro sogno d’amore: i due si sono sposati dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre.

La cerimonia, che si è svolta in gran segreto in Romagna nella casa dei genitori della cantante, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto gli invitati di sorpresa. A celebrare il rito civile è stato il sindaco di Solarolo (comune in provincia di Ravenna), Stefano Briccolani.

L’interprete de “La solitudine” aveva, infatti, invitato tutti il 21 marzo a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli Laura e Paolo in versione sposi. Pausini e Carta si sono scambiati le promesse con la canzone inedita “Davanti a Noi”, scritta da entrambi, che hanno poi condiviso sui social della popstar italiana con i suoi fan in tutto il mondo.

E proprio dai social arrivano i dettagli del matrimonio dell’anno, come la scelta delle fedi, essenziali. Per quanto riguarda l’abito, la cantante ha è andata sul classico stile romantico e sognante. Rimanendo nel solco della tradizione con la scelta del bianco, l’artista ha preferito un vestito semplice e lineare, lungo in raso liscio, girocollo, con strascico e dalla silhouette morbida. E ha aggiunto un tocco tutto suo: la giacca blazer, un capo che ricorda gli esordi e che recentemente ha eletto a simbolo della sua carriera.

Un matrimonio che arriva a poco più di 10 anni di distanza dalla proposta ufficiale. Come raccontato dall’artista in “Piacere di Conoscerti” – il docu-film sulla carriera e vita privata dell’artista – il motivo della scelta di rimandare per così tanto tempo l’unione è la loro figlia. “Paolo mi ha chiesto di sposarlo nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola – raccontava Pausini del documentario -. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti. Ma quella non è stata l’unica proposta. Nel 2021 anche la cantautrice chiese al compagno di sposarla, nel giardino della casa dei genitori, come racconta un video pubblicato dalla cantante nelle ultime ore.

Dopo il matrimonio la luna di miele

Come annuncia la stessa Pausini via social, la luna di miele sarà in tour. “La nostra luna di miele? La passiamo in tour con voi” scrive l’artista su Instagram aggiungendo le date che la vedranno impegnata nei palasport in giro per il mondo da dicembre.

Nel giorno dell’annuncio a sorpresa del suo matrimonio e reduce dalla maratona live #Laura30, la cantante rende note le date anche del World Tour 2023/2024, in partenza il 12 dicembre da Roma (dopo la data zero di Rimini). Un grande ritorno live quello di Laura Pausini che, dopo l’Anteprima World Tour in Piazza San Marco a Venezia e Plaza de España a Siviglia, porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport. “Non vado in tour dal 2019 – afferma l’artista -. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”.