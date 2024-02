Le rughe sono cool e Maggie Smith in versione modella lo dimostra

Maggie Smith modella a 88 anni

Una campagna contro "l'ageismo"

Le rughe sono cool

Non avere paura di mostrare la propria età, e le proprie rughe.(tra le altre innumerevoli cose, la professoressa Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter) ha fatto, sia nella vita che nella carriera, scelte non banali. E certamente non è banale comparire come icona-modella della ultima campagna promozionale per il marchioLa due volte premio Oscar (nel 1970 con La strana voglia di Jean e nel 1979 grazie all’interpretazione in California Suite) ha fatto impazzire letteralmente i social con le sue doti totalmente inattese da modella mostrando un volto inedito della vecchiaia e dandole una nuova prospettiva. Smith posa infatti con naturalezza, mostrandosi a suo agio, nonostante (o dovremmo dire, grazie a..) i suoi ottantotto anni nell'ultima campagna per la pre-collezione primavera estate 2024 del famoso marchio spagnolo, in cui stupisce tutti per la naturalezza e la classe. Non a caso in pochi giorni la campagna è diventata virale, contribuendo al successo di Loewe, uno dei brand più ricercati dell’anno e del momento anche grazie ad una strategia comunicativa sempre accorta ed innovativa, sensibile alle tendenze del momento.Le foto disuonano soprattutto come uno schiaffo a qualsiasi tipo di “ageism” ovvero di discriminazioni basate sull’età. Con Smith, che posa indossando una pelliccia sintetica mentre stringe in mano la famosa borsa Puzzle del marchio, i segni del tempo diventano infatti un prezioso ornamento, per una donna che ha combattuto e vinto un cancro senza mai smettere di recitare nei film della saga fantasy del maghetto più famoso al mondo. Nulla, di cui vergognarsi dunque, anzi. Tanto più che il senso intimo della campagna è quanto mai chiaro:. Un concetto che si mostra non solo nell’estetica delle modelle e dei modelli prescelti, che appaiono senza ritocchi e mostrano i segni dell’età con autenticità e senza timore; ma anche negli scenari che sono quotidiani e spesso scarni. Un effetto esaltato dalla tecnica utilizzata: le immagini sono infatti ritagli di giornale sovrapposti a sfondi bianchi e fotografati di nuovo, in modo da sottolineare l’imperfezione come, paradossalmente, forma massima di perfezione.Nella definizione dell’OMSè l’insieme degli stereotipi (come pensiamo), dei pregiudizi (come ci sentiamo) e della discriminazione (come agiamo) nei confronti degli altri o di noi stessi in base all'età. Colpisce persone di tutte le età fin dall'infanzia e ha conseguenze gravi e di vasta portata per la salute, il benessere e i diritti umani delle persone. L'ageismo può essere trovato all'interno delle istituzioni, nelle interazioni tra le persone e all'interno di noi stessi. A livello globale: 1 persona su 2 è ageista rispetto alle persone anziane e, in Europa, i più giovani riferiscono di essere più percepiti come ageisti rispetto ad altri gruppi di età. Nonostante la sua ampia portata e l'impatto negativo sugli individui e sulla società, l'ageismo rimane in gran parte invisibile. Ma può essere combattuto, con politiche, leggi, attività educative e interventi per cambiare le narrazioni negative sull'età e sull'invecchiamento. Da questo punto di vista la campagna del marchio è certamente azzeccatissima, visti anche i riscontri dalla rete. Se infatti oltre al Maggie Smith, la campagna presenta anche altre celebrità trasversali al mondo della moda del cinema, dell’arte e della musica (come le giovani attrici Greta Lee e Dakota Fanning, gli attori Mike Faist e Josh O’Connor, l’artista Rachel Jones, la modella Fei Fei Sun e il musicista Taeyong, Global Ambassador Loewe) è proprio l’ottantottenne amatissima attrice che risalta con la sua personalità, il suo stile, il suo fascino e il suo allure incontaminato. E le sue rughe diventano la migliore rivincita contro la discriminazione basta sull'età.