Lina Siciliano, dall'abbandono al successo al cinema: "Donne ribellatevi contro il maschilismo"

Lina ha uno sguardo intenso e fiero, pieno di energia. Lina. Lina è stata premiata martedì sera, 19 luglio, all’Ortigia film festival, come attrice protagonista del'. Interpreta Rosa, una ragazza che, alla criminalità organizzata della Calabria, ai suoi uomini – e anche alle sue donne – che portano avanti da secoli una cultura di prepotenza maschile, di crimine, di omertà. Lina è stata premiata anche aicon il riconoscimento intitolato a Guglielmo Biraghi; il film è già stato applaudito ai festival di Berlino e di. Nella cittadina ceca, l'attrice ha ricevuto i complimenti di un premio Oscar come Geoffrey Rush, l’attore australiano di 'Shine' e di una star assoluta come Benicio Del Toro. “”, le ha detto, in italiano. Ma la storia della vita di, 25 anni, è ancora più straordinaria di quella del film. Fino a un anno fa, lei non pensava affatto a fare l’attrice. E la sua vita, la sua libertà, la sua dignità, se le è dovute conquistare centimetro per centimetro."Molto. Tutto è cominciato quando mia madre se n’è andata di casa, abbandonando me e i miei sette fratellini, per non tornare più. Ci hanno affidati ad una casa famiglia, in Calabria. Io sono cresciuta lì"."Assolutamente. Non ho mai avuto un’infanzia vera e propria. Poi, quando sono divenuti adolescenti, i miei fratelli sono stati trasferiti, perché diventava poco appropriato far convivere maschi e femmine insieme. Così, mi sono mancati anche loro"."Devo ringraziare Dio, o chi sia lassù, perché mi ha permesso di affacciarmi alla vita conoscendone le regole. Sono diventata più forte. Certo, le mancanze sono brucianti, l’assenza dei genitori si sente fortissimo, soprattutto a Natale e a Pasqua. Tornavi nella casa famiglia e non trovavi la mamma, il papà. E abbiamo abbandonato la speranza che un giorno ci venissero a prendere"."Proprio così. Francesco Costabile mi ha trovata nella casa famiglia: è andato in questi contesti, in cui era sicuro che avrebbe trovato la rabbia. Perché ce n’è tanta, di rabbia, in questi luoghi. E l'ha trovata in me. Appena ci siamo visti mi ha detto: tu devi diventare Rosa, la protagonista del film"."Assolutamente, mai. Potevo avere sognato di fare l’attrice come lo sognano tutte le bambine: ma non sapevo neanche da dove si comincia. Francesco mi ha detto soltanto: tu non guardare mai la telecamera. Per il resto, sii te stessa. E così ho fatto"."Sì: un altro film da protagonista. Un altro passo di questo cammino cominciato per me così in salita"."Posso forse capirla: lei ha avuto il primo figlio che aveva quindici anni, è vissuta in una cultura in cui la donna deve solo fare figli, era giovane e si sentiva schiacciata. Posso capirla, ma non sono riuscita a perdonarla"."Io ho un bambino di un anno e mezzo che non lascerei mai, per nessun motivo al mondo. Vengo ai festival, ma penso continuamente a lui: l’ho appena visto in videochiamata e mi veniva da piangere, proprio prima di salire sul palco"."Le donne si devono ribellare. Più hai paura, più ti mangiano. È importante che la donna prenda posizione, che combatta il maschilismo che ancora impera in tanti luoghi soprattutto del Sud"."Quella con me stessa: io ho sofferto molto di depressione, di violenze psicologiche subite. I mostri li avevo dentro. E quando combatti con te stessa è la guerra più brutta"."Il fatto che possano pensare che la donna sia un oggetto loro. Questo mi fa arrabbiare moltissimo: perché la donna deve essere comandata su come si deve vestire, sul lavoro che deve fare, perché deve essere relegata a fare la casalinga e a pensare solo ai figli? Ma dove sta scritto?".