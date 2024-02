Lizzo replica alle ballerine che l'accusano: "Tutto falso"

“Nessuno parla, hanno paura”

. La popolare cantante americana, all’anagrafe, è finita nell’occhio del ciclone per le accuse mosse da tre componenti del suo corpo di ballo. Ma lei non ci sta e parla di "".Comportamenti “sessualmente denigratori” e “pressing a partecipare a inquietanti spettacoli di sesso” è quanto si legge nella denuncia depositata alla Corte Suprema della Contea di Los Angeles da, parte della crew della cantante trentacinquenne nel periodo 2021-2023. Formalmente, le tre hanno intentato una causa contro Lizzo, la sua società di produzione e il suo capitano di balloper aver presumibilmente creato un ambiente di lavoro ostile che includeva molestie sessuali e fat-shaming (vergogna del grasso).Dopo aver depositato le carte, due delle tre querelanti danno le loro versioni in un'intervista televisiva. A parlare sono. Williams, all’emittente televisiva americana “ Cbs ”, spiegando i motivi della denuncia, sostiene di averla presentata per assicurarsi che gli altri ballerini “non debbano vivere la stessa esperienza”. Davis e Williams spiegano di aver conosciuto l’artista nel marzo 2021 mentre si preparavano a partecipare al reality show “”. Quindi sono state ingaggiate dalla cantante per la tournée. “Poi siamo state licenziate” dicono. Lizzo avrebbe incolpato i ballerini di fareprima di un'esibizione "ma non è vero, l'alcol non è mai stato permesso nemmeno nel nostro camerino" si difendono le due donne.Nella causa legale,sostiene di essere stata costretta a partecipare amentre era in tournée in Europa con la star, anche se ciò era contro le sue convinzioni religiose. Racconta anche che, all'inizio di quest'anno, Lizzo ha organizzato per tutti i suoi danzatori una serata in uno strip club di Amsterdam. Davis sostiene di essersi sentita costretta a toccaredi un’artista mentre la star stava cantando: la querelante non avrebbe voluto farlo ma ha ceduto perché Lizzo continuava a ‘invitarla’ a farlo.“Sono nuova di questo settore. E che questa sia la mia prima esperienza è davvero pazzesco” commenta. E aggiunge: “Nessuno parla perchéper il loro lavoro. Anche io ero terrorizzata”. Le fa eco Crystal Williams: “Se c'è qualcosa che posso fare per garantire che altri ballerini o cantanti o chiunque decida di lavorare con lei (Lizzo, ndr) non debba vivere la nostra esperienza, lo farò”.Sempre nell’intervista televisiva,parla anche della discriminazione subita per il peso . A suo dire, Lizzo avrebbe insinuato che fosse ingrassata e le avrebbe fatto una serie di domande per avere spiegazioni sull’. “La mia abilità nel ballare era la stessa, la mia energia era la stessa. L'unica cosa in me che era diversa era il mio peso ” dice Davis che si è sentita, alla fine, obbligata a raccontare dettagli della sua vita privata “per mantenere il lavoro”. Per questo è stata costretta a parlare della suache l’ha portata a mangiare in modo incontrollato., 24 anni, dell'Indiana, balla da quando era bambina e si è laureata in produzione musicale. Durante la pandemia, è diventata virale quando ha risposto a un casting di Lizzo, pubblicando una clip di se stessa mentre ballava su TikTok, su cui la cantante ha duettato. Ha partecipato al reality di Amazon “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” durante il quale la stessa Lizzo ha scelto nuovi ballerini. Davis è stata presa ed è andata in tournée con la cantante, esibendosi ai Brit Awards 2023 a febbraio scorso. Anche, 26 anni, dal Texas, è apparsa nel reality show di Lizzo e successivamente nello “Special Tour” del cantante. Dopo essersi esibita con un gruppo di danza del college mentre continuava a studiare, ha inviato una proposta online al casting di Lizzo. Ed è stata presa., 25 anni, anche lei texana, non arriva dal ‘reclutamento’ attraverso il reality show: è stata assunta da Lizzo dopo aver recitato nel suo video musicale per la canzone “”. In precedenza, si era fatta conoscere come ballerina in una scena della prima stagione del teen drama statunitense “Euphoria”, così come in diverse pubblicità televisive. Oltre che con Melissa Viviane Jefferson, si è esibita con artisti del calibro di Beyonce al Coachella, Sam Smith e Janet Jackson ai Billboard Music Awards.Dopo giorni di silenzio, alla fine la diretta interessata - la cantante Lizzo - torna sui social per dare la sua versione dei fatti. "Questi ultimi giorni sono stati terribilmente difficili e deludenti. La mia etica del lavoro, la mia morale e il mio rispetto sono stati messi in discussione. Il mio carattere è stato criticato" si legge nel lungo post Instagram. "Di solito scelgo di non rispondere alle, ma queste sono incredibili come sembrano e troppo grandi per non essere affrontate. Questeprovengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che il loro comportamento durante il tour" spiega Lizzo."Come artista sono sempre stata molto appassionata di ciò che faccio. Prendo sul serio la mia musica e le mie esibizioni perché alla fine della giornata voglio solo pubblicareche rappresenti me e i miei fan" racconta ancora. "Dalla passione derivano il duro lavoro e standard elevati. A volte devo, ma non è mai mia intenzione far sentire nessuno a disagio o come se non fosse apprezzato come parte importante della squadra" continua il post. "Non c’è niente che prenda più sul serio del. So cosa si prova a essere oggetto di body shaming ogni giorno e non criticherei mai o licenzierei un dipendente a causa del suo peso" dice l'artista. Quindi: "Sono ferita, ma non permetterò che il buon lavoro che ho fatto nel mondo venga oscurato da questo. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato il loro sostegno per aiutarmi in questo momento difficile".