Loki sarà gender fluid nella nuova serie in uscita su Disney+. L'annuncio nel teaser trailer

L'si allarga ancora e diventa sempre più inclusivo. E questa volta il mondo dei supereroi decide di dimostrare il suo sostegno verso la, proprio nel mese del Pride. Da mercoledì 9 giugno sulla piattaforma streaming Disney+ sarà disponibile la nuova attesissima, creata da Michael Waldron. Basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, la serie indaga il personaggio che, nella mitologia norrena e nel credo norreno, èma anche della distruzione. Ma la novità è che il protagonista Loki, interpretato da Tom Hiddleston,. L'annuncio arriva tramite un teaser nel trailer. In un video twittato dall’account ufficiale della serie Disney+ si vede infatti che nel file con cui ilviene schedato dalla Time Variant Authority, in mezzo alle altre informazioni personali, c'è scritto. Il presidente dei Marvel Studiosha promesso che l’MCU sarà sempre più inclusivo e l’arrivo del primo personaggio gender fluid lo dimostra nei fatti. Tradizionalmente considerato un maschio, anche nella mitologia nordica Loki è però spesso descritto come. Se per la serie tv rappresenta una novità, la fluidità di genere del Dio dell'inganno risulta invece già presente nei fumetti. Qui assistiamo a continui cambi di aspetto e identità; addirittura, in un episodio del 2014, Odino si riferisce a Loki come. In alcuni miti, poi, assume (anche per anni) una forma femminile, nei panni di. A volte con il corpo di un’altra persona, a volte mutando il proprio. Dai trailer sembra che la serie TV salterà fra diverse linee temporali per mostrarci le migliori incarnazioni dell’: ci possiamo aspettare quindi di vedere il personaggio all’opera in varie forme, come ad esempio la versione donna,o Loki candidato alle elezioni e moltissime altre. Dopo anni di personaggi LGBTQ+ inseriti più comedi comunicazione che altro, nell’ultimo periodo la Disney sembra essersi impegnata con maggior convinzione nella rappresentazione di personaggisullo schermo: nell’ultimo live-action, per esempio, il personaggio apertamente omosessuale del, interpretato da John McCrea, ha fatto infuriare i politici più conservatori.