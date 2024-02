Luce Social Club: ospiti musica e risate. E l'esibizione in esclusiva su Luce! di Irene Grandi

La puntata e i grandi ospiti

"La stranezza" e "Romulus II"

Il programma

Un venerdì scoppiettante, tra grande musica e risate a non finire. Il 28 ottobre torna l'appuntamento settimanale con Luce Social Club , con una nuova puntata in onda, come sempre, dalle 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su Now, disponibile on demand e gratuitamente sul sito Il programma di, condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, si apre con l'esplosivacomposta da, impegnata nel musical "Sette Spose per Sette Fratelli", in programmazione al Teatro Brancaccio di Roma fino al 30 ottobre. Divertenti, vulcanici, dal talento vocale dirompente, i due sono i protagonisti della nuova edizione del musical ispirato al celebre film di Hollywood, che vede un cast di 22 interpreti tra danzatori, cantanti, attori, e la direzione musicale di Beppe Vessicchio, per la regia e coreografia di Luciano Cannito.La serata prosegue con ladi. Live in studio, la cantautrice toscana si esibisce nel brano "Prima di partire per un lungo viaggio" e nel classico di Etta James "I Just Want to Make Love to You", come si vede nella clip esclusiva qui su Luce!. L'artista racconta a Luce Social Club il tour “IO in Blues”, la sua nuova avventura live. Un, che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. Chiude la puntata, ospite in studio per presentare. Disponibile in esclusiva su Disney+ dal 26 ottobre, “Boris 4” è stata presentata in anteprima il 23 e 24 ottobre dalla Festa del Cinema di Roma e da Alice nella Città. Dopo tre stagioni e un film, scritti e diretti da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, torna la serie comedy cult per raccontare, ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. “Boris 4” è una serie originale italiana ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle.Ad arricchire la puntata l’intervista in esterna per “”,con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il lungometraggio, che racconta in una forma totalmente inedita, tra il ritorno in Sicilia, l’incontro con Giovanni Verga e il disastroso debutto a Roma dello spettacolo “Sei Personaggi in cerca d’autore”, sarà nelle sale dal 27 ottobre per Medusa. Completa la serata l’intervista in esterna per “”,. Il team di regia di questa seconda stagione è formato da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, già registi della prima stagione, e da Francesca Mazzoleni (Punta Sacra, Succede). Alla sceneggiatura tornano invece Filippo Gravino e Guido Iuculano, cui si uniscono nella writers’ room Flaminia Gressi e Federico Gnesini. Prodotta da Sky Studios, Cattleya e Groenlandia in collaborazione con ITV Studios, la serie è attualmente in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (e sarà ovviamente disponibile anche on demand).Luce Social Club, condotto da, è prodotto dain collaborazione con, con la regia di Max De Carolis. In queste settimane va in onda la, all’insegna delle novità, che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. I nuovi conduttori a dialogano, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal, presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà. Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte. Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche,che si celano, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.