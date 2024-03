Madonna, la gaffe con un fan in sedia a rotelle: “Cosa fai seduto?”. Le scuse non bastano

Più che politically incorrent, cara Madonna, la sua è stata proprio una figuraccia. Perché la gaffe è sempre dietro l’angolo, in agguato, e sta a gli artisti non cadere in errore.

Non è questa, però, l’occasione buona, anche se siamo sicure che la Regina del Pop non l’abbia fatta volontariamente, come dimostrano le scuse imbarazzate che pronuncia subito dopo. Ma la scena, immortalata inevitabilmente dagli smartphone dei fan presenti al concerto di sabato 9 marzo, ha fatto il giro del mondo, rimbalzando su siti e social.

La gaffe con il fan in sedia a rotelle

La regina del Pop durante un concerto del Celebration Tour

La cantante, durante la tappa del Celebration Tour al Kia Forum di Los Angeles, ha infatti rimproverato un fan tra la folla per non essersi alzato durante la sua esibizione: “Cosa stai facendo seduto laggiù? Che ci fai seduto?”, ha chiesto Madonna, 65 anni, come si vede nel filmato diffuso poi sul web. Poi si è avvicinata al bordo del palco per vedere meglio il pubblico oltre i fari; solo a quel punto si è resa conto che la persona a cui si era rivolta stizzita perché questa non si era alzata per applaudirla era in sedia a rotelle. “Oh, ok. Politicamente scorretto – ha subito detto la Ciccone –. Mi dispiace. Sono felice che tu sia qui”, ha aggiunto in evidente imbarazzo per la brutta figura fatta.

Il video ci ha messo pochissimo a fare il giro dei social, e com’era prevedibile la pop star è stata presa di mira con commenti anche molto duri per quella gaffe che (molto probabilmente) poteva davvero evitare, anche se non volontaria.

"Madonna dovrebbe vergognarsi per aver chiesto a chiunque di alzarsi”, scrive un utente, “Fai qualcosa di carino per quel fan che hai umiliato”, aggiunge un’altra, e ancora “Non erano proprio delle scuse...”. Una vera e propria ondata di indignazione sul web dopo che un video su TikTok postato sabato è diventato virale, con oltre 2 milioni di click. “Sono delle scuse tristi! Che diamine. Rimborsategli il biglietto!!” ha chiesto un fan. “Signora, ci sono 100 ragioni per cui qualcuno potrebbe restare seduto e sono tutte valide”, ha osservato un altro.

La caduta sul palco

Per l’artista, che a fine giugno 2023 è stata vittima di una grave infezione batterica che l’ha portata a un ricovero in terapia intensiva, non è un periodo felice. Un anno fa, infatti, la 65enne era stata trovata priva di sensi nel bagno della sua abitazione, pochi giorni prima l’inizio del suo tour. Ricoverata d’urgenza, Veronica Ciccone era stata indotta in coma farmacologico. L’artista sembra essersi per fortuna ripresa perfettamente, tanto che è partita recentemente per il suo Celebration tour per celebrare i quarant'anni di carriera.

Una serie di concerti che sta regalando s

pettacolo, non solo per la musica: tornando sul palco, è di poche settimane fa il video in cui cade perché il ballerino che stava trascinando la sedia dove la star era seduta inciampa sui tacchi. Un brutto incidente che, ci auguriamo non sia costato caro al membro del suo corpo di ballo. Ma, visti i trascorsi della cantante, non è da escludere.

Insomma quello con il fan in carrozzina non è il primo episodio da dimenticare per Madonna, che forse, ci permettiamo di consigliarle, dovrebbe pensare un po’ più alla sua esibizione, per evitare di ‘cadere’ in errori e figuracce che non sono più considerabili gaffe innocenti.