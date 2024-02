Mare Fuori, il bacio gay per il gran finale di stagione

L'altro bacio passionale del gran finale

Il bacio gay di “ Mare fuori ” per il gran finale della serie Rai dei record, un successo streaming strepitoso da oltre 105 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma RaiPlay nel solo mese di febbraio. E per il pubblico tradizionale, mercoledì 22 marzo, su Raidue, è arrivato il doppio ‘puntatone’ che, lasciando aperte tante porte per, il cui set aprirà a maggio con gli episodi che saranno trasmessi presumibilmente a febbraio 2024.Tanti i momento clou dell’ultima puntata a cominciare dal bacio tutto al maschile che avviene nei bagni dell’Ipm (l’istituto penitenziario minorile) di Napoli, ispirato al carcere di Nisida . I protagonisti sono, lo zingaro sinti membro della banda di Ciro (interpretato da Antonio D'Aquino), e “”, il biondo con i capelli lunghi che risponde al nome di Luigi Di Meo (l’attore Francesco Panarella), new entry della terza stagione. I due ragazzi si ritrovano nei bagni, da soli, si guardano un po’ intorno con fare sospetto, quindi i loro sguardi si incrociano e poi le loro bocche si uniscono: scatta un, un kiss tanto desiderato ma al tempo stesso temuto se scoperto dagli altri detenuti. Cosa che puntualmente accade. E’ proprio il fratello omofobo di “Cucciolo”, cioè, soprannominato Micciarella (interpretato da Giuseppe Pirozzi) a sorprendere i due per poi offenderli con scritte ingiuriose. Cosa accadrà poi? Bisogna aspettare la nuova stagione per scoprirlo. Certo è che la serie, fin dall’inizio, tra i tanti temi, affronta anche l’omofobia Nel caso di Milos e “Cucciolo”, per esempio, entrambi i personaggi sono. Milos inizialmente è legato da un rapporto speciale adi nome Luna, che considera come una sorella ed è proprio per lei che Milos finisce all’Ipm, scegliendo di addossarsi la colpa di un omicidio da lei commesso ai danni di un ex amante che le dava il tormento.Anche Luigi detto “Cucciolo” è segretamente omosessuale: la sua vita è stata segnata dalla morte del, picchiato e ucciso dal proprio padre omofobo che non tollerava minimamente la sua natura. Anche per questo motivo Luigi non ha il coraggio di rivelarsi per ciò che è, vivendo conl'omofobia delche, pur essendo contrario a ogni forma di razzismo e credendo nell'uguaglianza, è paradossalmente e ostinatamente omofobo.Sempre nel gran finale di stagione, un altroè quello tra(gli attori Maria Esposito e Massimiliano Caiazzo ). Il loro è unperché sfida il mondo, o meglio va contro ‘il sistema’. Entrambi appartengono a due famiglie camorriste che si fanno la guerra per il dominio della città, una faida a tutti gli effetti.E in questa logica, le famiglie non vedono di buon occhio il sentimento dei ragazzi, tanto dain ogni modo possibile. Anche con la morte. La puntata, infatti, si chiude con la scena in cui Carmine, dettosi incontra di nascosto con Rosa ma il padre di lei li sorprende e la mette davanti a una scelta. Uno sparo finale lascia il pubblico in sospeso ma come già annunciato Cristiana Farina , ideatrice della serie “Mare Fuori” (prodotta da Rai Fiction e Picomedia) di cui è anche co-autrice del soggetto e co-sceneggiatrice insieme a Maurizio Careddu, nella quarta stagione ci saranno, con Carmine che ha già fatto la sua scelta mentre Rosa dovrà ancora fare i conti con il ‘sistema’ dal quale non è certa di potersi distaccare.