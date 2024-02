Max Emerson e Andrés Camilo presto sposi. E non sono gli unici

Max Emerson e Andrés Camilo, chi sono

Valerio Scanu e il compagno sposi a settembre

Nozze in vista per. Ma non saranno gli unici a pronunciare il fatidico sì. In una coppia spesso si sente dire che il settimo anno è quello della crisi. Una credenza popolare alimentata dalla simbologia che vede nelun significato quasi magico: 7 sono i giorni della settimana, così come le note musicali, i colori dell’arcobaleno, le meraviglie del mondo antico e moderno, i Re di Roma, i vizi capitali. Insomma il 7 è un numero avvolto da un’aurea di mistero. Sicuramente è portatore di cambiamento ed evoluzione. Ma non per forza di crisi. E, infatti, unache è insieme da 7 anni ha deciso di scambiarsi amore eterno , 34enne attore, modello e influencer americano da oltre un milione di follower, ha chiesto la mano al fidanzato, artista, content creator e modello da quasi mezzo milione di follower. I due fanno coppia da giugno 2016 e adesso hanno deciso di dare una svolta alla loro love story tutta al maschile . Durante l’, l’attore – visto anche in “Glee” - si è inginocchiato al cospetto di tutti i presenti e ha fatto l’agognata proposta al modello di origini colombiane che, dall’emozione, non è riuscito a trattenere le lacrime.Tanta anche la gioia di Emerson che via social, postando la foto degli anelli, ha scritto: “”. E ha aggiunto: “Il mio cuore è così pieno di gratitudine che penso di dover andare a stendermi”. “Il nostro amore è statae una casa allo stesso tempo. Non vediamo l’ora di continuare il nostro amore e festeggiare con i nostri amici e parenti” ha scritto sui social Hernández che per anni ha avuto difficoltà a vivere la sua omosessualità alla luce del sole, reprimendo talvolta i suoi sentimenti.Nato in Colombia, Andrés Camilo Hernández è stato un bambino immigrato negli Usa che poi è diventato un ufficiale dell’esercito degli Stati Uniti. Ha vissuto, quindi,la sua vera indole finché non ha conosciuto l’attore nato in Florida e laureato in recitazione e regia all’Università di Miami.Emerson, a differenza del compagno, ha sempre vissuto liberamente la sua omosessualità sostenendo i diritti civili della comunità queer anche attraverso il suo lavoro. Infatti, ha scritto, prodotto, co-diretto e recitato in due cortometraggi, “” e “”, presentati per la prima volta al Miami Gay and Lesbian Film Festival nel 2011 mentre nel 2017 ha scritto e diretto il film “”, storia d’amore con protagonisti gay.E c'è un 7 anche nella coppia composta dal cantante Valerio Scanu e il compagno Luigi Calcara. E' quello, infatti, il giorno scelto per pronunciare il fatidico sì.Scanu sposerà il compagno con rito civile ila Roma. Un giorno scelto con cura, quello del compleanno delmancato nel 2020 per Covid. L'artista a novembre 2022 aveva fatto una dichiarazione al compagno 33enne, docente universitario del dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica alla Sapienza di Roma. "Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo" le parole dell'ex "Amici" che rivela anche qualche dettaglio del matrimonio.Ai matrimoni in Sardegna sono molti di più. Però non volevamo esagerare. Anche se conosciamo tantissime persone, questo ci sembrava il numero giusto: fossero di più non faremmo nemmeno in tempo a salutarli" dice il vincitore di Sanremo 2010. E aggiunge: "Lesaranno qualcosa che ritorna al mare. Il vestito invece sarà diversamente sobrio. L’effetto sarà tovagliato bianco e blu.di entrambi. Che però ancora non lo sa. Sarà una bella sorpresa per lei". I testimoni saranno i fratelli: Fabio, per Calcaterra e Alessandro per Scanu. Per il viaggio di nozze "immaginano un posto caldo, ma non hanno ancora deciso". E i figli? ". Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro" dice sempre il cantante.