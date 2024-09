Miss Italia, Elena Di Battista: “Non mi fermo mai, sono cittadina del mondo”

Numana (Ancona) – Un percorso avviato verso l’Olimpo del tennis abbinato sempre allo studio. La scelta di andare a vivere e formarsi negli States in un momento estremamente difficile come quello del Covid. Poi il rientro nell’amata Sicilia e il sogno di diventare Miss Italia per lavorare nella moda.

Elena Di Battista nonostante abbia solo 23 anni di vite ne ha vissute già tante. In giro per il mondo. “Sono un tipo abituata a fare tante cose – spiega – e non mi fermo mai. Essere una cittadina del mondo ti apre la mente e ti fa affrontare tutte le situazioni”. A Numana, nelle Marche, alle pre finali di Miss Italia è arrivata con il titolo di Miss Sicilia e ora pensa in grande come ha sempre fatto sin qui. Anche perché da Numana è arrivata dritta dritta a Porto San Giorgio (Fermo), tra le 15 finaliste che si contenderanno il titolo più ambito nel concorso generale.

Elena nel 2020 nel tennis era classificata 2.6: significa che ha giocato tornei del circuito internazionale ATF con montepremi di 15mila dollari sia in Italia che all’estero. Alta 1.86, un fisico che ricorda Maria Sharapova, la star internazionale della racchetta che incantava tutti anche per il suo fascino.

“Sono di Agrigento ma mi sono formata nell’Accademia di Palermo diretta da Oliviero Palma e con allenatore Francesco Cinà già allenatore di Roberta Vinci e con il preparatore atletico Paolo Mandelli. Nel gennaio 2020 ho deciso di accettare la proposta che mi era stata fatta di andare a vivere negli Stati Uniti. Sono partita per il Texas e nell’Università di El Paso studiavo e giocavo. Mi sono laureata con il massimo dei voti in manager e marketing continuando la mia attività di tennista. È stata un’esperienza bellissima anche se molto dura. Ma io sono abituata a ottimizzare il mio tempo”.

Poi il rientro in Italia e proprio perché non riesce mai a stare ferma ha deciso di impegnarsi per cercare di realizzare un altro suo sogno che è quello di sfilare sulle passerelle dell’alta moda. “Prima di andare negli States e anche nel Texas mi hanno chiamato per servizi fotografici. In passerella mi sento bene ed esprimo me stessa come in un campo di tennis. E per avere una chance in più in questo settore mi sono iscritta a Miss Italia che può essere uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo”. La scelta si è rivelata azzeccata perché Elena Di Battista ha vinto il titolo di Miss Sicilia e quindi nelle finaliste di Miss Italia ci sarà. “Vincere sarebbe bellissimo e mi servirebbe tantissimo per coronare il mio sogno di fare la modella. Ma anche il mondo dello spettacolo mi affascina. Il tennis è stata una bellissima parentesi che mi ha dato tanto ma ora è soltanto uno sport che pratico”.

Per lei il tifo dei genitori: papà Gianni è un imprenditore, la mamma Irene Zunardi è la sua prima tifosa. Insieme al fratello Luca, tre anni più grandi, che lavora come ingegnere informatico negli Stati Uniti. Un Paese che è nel destino di questa famiglia.