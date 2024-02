Ncuti Gatwa è il nuovo "Doctor Who": da star di "Sex Education" a Signore del Tempo

Il testimone importante

È diventato famoso come. Orasarà il nuovo protagonista di. A dare l'annuncio è stata la Bbc: il 29enne diventerà il 14esimo Signore del Tempo del popolare show di fantascienza, e laa interpretare il ruolo principale. È inoltre tra i più giovani a ricoprire il ruolo.Il primo, storico, Dottore, nel 1963 fu, che tenne il ruolo fino al 1966. A seguire hanno vestito i panni dell'alieno viaggiatore nel tempo Richard Hurndall, David Bradley, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, John Hurt, Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi e Jodie Whittaker, storica prima interprete femminile.sarà il primo Signore del Tempo nero, e chissà, forse anche il primo omosessuale, anche se l'attore non ha mai voluto parlare pubblicamente della propria vita privata, né confermare o smentire i rumors che lo definirebbero gay anche al di fuori della nota serie teen di Netflix.

Parlando sul tappeto rosso prima dei Bafta TV Awards di domenica, l'attore scozzese, nato in Ruanda ha detto: "Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento. È incredibile. Un mix di profondo onore, oltre all'eccitazione e naturalmente un po' di paura". Poi ha spiegato: "Questo ruolo è un'istituzione ed è così iconico. Questo show significa molto per tante persone in tutto il mondo, me compreso, e ognuno dei miei incredibilmente talentuosi predecessori ha gestito questa responsabilità unica e il privilegio con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso". Il nuovo Signore del Tempo ha voluto anche ringraziare il produttore dello show: "Russell T. Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente e piena di pericoli – ha commentato prima della cerimonia –. Il metaforico parco giochi di un attore. L’intero team è stato così accogliente e ha davvero dato il suo cuore allo spettacolo. A differenza del Dottore, potrei avere solo un cuore, ma sto dando tutto per questo spettacolo".

"Sarà un futuro radioso"

Gatwa si unisce alla famiglia di Doctor Who, nella serie di fantascienza che segue le vicende di un alieno che viaggia attraverso lo spazio e il tempo, prima del suo 60° anniversario nel 2023. Lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato che il 29enne lo ha impressionato con un provino "sfolgorante". "A volte il talento attraversa la porta ed è così luminoso e audace e brillante, mi limito a stare indietro in soggezione e a ringraziare la mia buona stella" si legge nel comunicato della Bbc. "Era la nostra ultima audizione – ha spiegato lo scrittore e produttore –. Pensavamo di aver trovato qualcuno, e poi è arrivato lui e ha rubato la scena. Ncuti ci ha abbagliato, si è impossessato del Dottore e ha posseduto le chiavi del TARDIS in pochi secondi. Sono davvero, davvero entusiasta. Sarà un futuro radioso". Il creatore di Queer As Folk e It's A Sin, che torna a Doctor Who dopo aver lasciato la serie nel 2009, ha postato un selfie con il giovane attore sul tappeto rosso dei Baftas.

L'ironia di Sex Education in Doctor Who

Chi è Ncuti Gatwa

L'attore è stato nominato ai Bafta Tv Awards come– per il terzo anno di fila – per aver interpretatoche è il migliore amico di Otis, il protagonista di Sex Education . Un ruolo azzeccato e interpretato con brillante ironia, tanto da aver contribuito al successo di pubblico dello show. Alla cerimonia di domenica, presso la Royal Festival Hall di Londra, oltre alla nomination il 29enne ha presentato il premio Bafta per la migliore commedia, e ha ricevuto un fragoroso applauso quando è salito sul palco. In passato già vinto un Bafta scozzese e un premio Rose d'Or sempre per Sex Education. Di recente, come lui stesso ha voluto annunciare anche in questo caso con una foto sui social, è stato anche coinvolto nel cast di, di Greta Gerwig, tanto da apparire ormai come una giovane stella in ascesa nel firmamento hollywoodiano. Agli occhi degli appassionati, infatti, Gatwa-futuro Doctor Who sembra un interprete perfetto per il personaggio e la sua irrinunciabileNcuti Gatwa è nato nel 1992 in Distretto di Nyarugenge, Kigali,. Si èda bambino, quando la sua famiglia è fuggita dal genocidio ruandese, ed è stato per un certo periodo unprima di trovare la sua grande occasione come attore. Cresciuto a Edimburgo e Dunfermline, ha studiato recitazione alla Royal Conservatoire of Scotland di Glasgow, dove si è laureato nel 2013 con un Bachelor of Arts in recitazione. Nelper Ncuti: l'annuncio che avrebbe recitato al fianco di Gillian Anderson e Asa Butterfield nella serie drammatica di Netflix Sex Education nel ruolo di Eric. Diventato incredibilmente popolare tra gli spettatori tardo adolescenti e ventenni, oggi ha più di 2,5 milioni di follower su Instagram, e probabilmente aumenteranno ulteriormente dopo l'annuncio del suo nuovo ruolo come 14° Doctor Who. Come molti programmi, infatti, anche quest'ultimo sta cercando di riconquistare alcuni di quegli spettatori, quindi la scommessa Gatwa si gioca molto su questo suo essere 'attraente' verso