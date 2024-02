“Non puoi stare seduta qui, le donne non giocano”. Frasi shock contro Aurora dei The Jackal

Ilo, si sa, fa battere il cuore degli italiani. Anche quando la partita non è di Campionato o di Champions, ma a scopo benefico. Purtroppo però, non è questo il caso. A scaldare gli animi, in questo caso, non è il tifo, ma loprovocato da alcune dichiarazioni contro una donna, l'attrice e star femminile dei, casertana di 21 anni. Martedì, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la trentesima edizione de. Un appuntamento imperdibile per la: il ricavato delle donazioni andrà infatti a sostegno dell’, presieduta da Donna Allegra Agnelli. Come di consueto a sfidarsi saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. Tutto come di consueto, le squadre ricevono le convocazioni e si ritrovano a cena insieme. Ma è a quel punto che succede qualcosa che non dovrebbe mai accadere. La sera della vigilia il, finisce nell'occhio del ciclone per aver attirato l'attenzione di tutti i media italiani. E non era di certo questo il tipo di eco mediatico che si auspicava per questa iniziativa benefica. La scena, virale sui social da diverse ore, ha avuto luogo al J Hotel, l’albergo al centro del J Village, nei pressi dell'Allianz Stadium di Torino. Qui, Aurora Leone, ufficialmente convocata insieme aper essere parte integrante della squadra deie scendere in campo, si siede al tavolo con il resto del gruppo. A quel punto che Pecchini le si avvicina e le chiede di allontanarsi: "Ti devi alzare perché".È la stessa Aurora, nelle sue storie, a raccontare la vicenda: "Gli abbiamo fatto presente (lei e Ciro, ndr) che non ero un'accompagnatrice, ma. Lui mi ha risposto 'non farmi spiegare perché non puoi stare seduta qui, non puoi e basta'". I ragazzi hanno creduto di dover lasciare il tavolo della Nazionale Cantanti perché facevano parte dell'altra squadra, ma non era così. Il dg ha infatti chiarito: "Tu Ciro puoi restare. Aurora si deve alzare perché è donna e non può stare seduta qui secondo le nostre regole". Lei ha quindi prontamente risposto di aver ricevuto lae avere persino fornito le misure del completino. Ma questa motivazione non ha soddisfatto Pecchini, che ribatte: "Ma tu il completino te le puoi mettere pure in tribuna, che c'entra.. Queste sono le nostre regole e se non le volete rispettare dovete uscire da qua". Così, i due The Jackal si sono ritrovati a vivere una situazione surreale. Arrivati nel pomeriggio di quella stessa giornata, dopo un viaggio di 800 chilometri da Napoli, i ragazzi non sono riusciti a subire passivamente quelle, ed hanno alzato i toni della discussione. Per questo sono stati persino. "Quest'accaduto ha dell'assurdo, del paradossale. Abbiamo discusso su una questione medievale. Io avevo una convocazione, la mia presenza lì era al pari di quella di Ciro. Quindi purtroppo non saremo alla partita. Era una partita di beneficenza non la Champions League", ha dichiarato la Leone ai suoi follower. E Ciro: "Invece mi è stato detto che...". Pochi minuti dopo la pubblicazione delle storie i due hanno iniziato a riceveredei componenti delle due squadre: Andro dei Negramaro, Eros Ramazzotti, Stefano Fisico e Andrea Bettarelli, a nome della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. In tanti hanno preso le parti di Aurora, compreso il s, che ha twittato: "Quanto denunciato da Aurora Leone è l'di quanta strada ci sia ancora da fare. 'Da quando in qua le donne giocano a calcio' evidenzia la necessità di tanta. Si punta al cuore, ma qui bisogna! #partitadelcuore".Anche, storico capitano della Nazionale cantanti, è intervenuto sul profilo ufficiale della squadra pubblicando una videointervista al Tg4: "Abbiamo avviatoe allontanato già due persone che sono due volontari, ma devono attenersi al protocollo deontologico della Nazionale cantanti. Noi da 40 anni siamo in prima linea per cercare di renderci utili". Quindi mostra la maglia di Aurora: "Ditele che". Poco dopo il commento di Ruggeri, arriva la notizia della: "Mi assumo ladi quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa diLeone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nin questione; i presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via". A questa brutta faccenda laha invece replicato con un comunicato ufficiale: ", minacce e violenza verbale. Alessandra Amoroso, Madame, Jessica Notaro, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita Levi Montalcini, sono solo alcuni dei nomi delleche, dal 1985 (anno in cui abbiamo giocato a San Siro, per la prima volta, contro una compagine femminile), hanno partecipato e sostenuto i nostri progetti. Il nostroè quasi interamente, come quest'anno sono donne le conduttrici e la terna arbitrale della Partita del cuore. La Nazionale Italiana Cantanti, non ha, di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle , tipo di successo e followers . C'è solo una cosa nella quale non è mai scesa a compromessi: non possiamo accettare arroganza e minacce dai nostri ospiti. Non è la prima volta che qualcuno cerca pubblicità (e followers) distorcendo, sfruttando e manipolando 40 anni di storia". Aurora Leone e Ciro Priello avevano partecipato, sin dal loro arrivo a Torino, allealla raccolta fondi per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. La giovane è unae conoscitrice di, tanto è vero che è spesso protagonista di gag e commenti sul canale Instagram dei The Jackal (ultimo, quello sulla Superlega). Proprio per questo si dice ancor più amareggiata: "Vorrei solo che quanto successol'importanza della ricerca sul Cancro e di quanto fa la Fondazione., non lasciate che questa storia incida sull'importantissima causa di quest'iniziativa".