Notte della Taranta, Tananai e Fiorella Mannoia: "Adesso basta, nessun'altra"

Tananai e Mannoia contro la violenza di genere

La condizione femminile sul palco

La Notte della Taranta

insieme per dire basta alla violenza contro le donne. Dopo Ermal Meta , tra i primi a schierarsi apertamente contro i fatti avvenuti a inizio luglio a Palermo, dove sette giovani uomini (di cui uno minorenne all'epoca) hanno stuprato una 19enne , altri due artisti scelgono di mettere la faccia e il cuore nella battaglia contro questa piaga della società italiana.Unsotto l'occhio destro e una camicia azzurro cielo con una scritta sulla schiena di colore rosso che diventa appello: "". Un messaggio contro la violenza di genere che ieri sera, nel corso della 26esima edizione della Notte della Taranta, a Melpignano, Tananai - tra gli ospiti del concertone - ha voluto lanciare dopo i recenti casi di cronaca nera - dagli stupri ai femminicidi - che hanno avuto come vittime le donne, anche giovanissime Era stata la maestra concertatrice,alla vigilia del festival popolare salentino, ad anticipare che avrebbe usato il palco tarantolato per chiedere di fermare questo terribile fenomeno frutto di una cultura patriarcale e maschilista ancora ben radicata. "deve essere. L'amore è stare bene, è avere il piacere di stare insieme, desiderarsi l'un l'altro. Niente di più", ha detto l'artista 69enne prima di interpretare Bocca di rosa, un chiaro omaggio a Fabrizio De Andrè.La condizione femminile è tornata al centro della serata con Fimmine fimmine, brano che narra delle ", così chiamavano le donne che lavoravano il tabacco", ha spiegato ancora Mannoia, da perfetta padrona del palco. "Erano brave, erano veloci ed erano donne quindianche lavorando di più. Potevano essere sfruttate, sfruttate dagli uomini ed erano alla mercé dei padroni che le usavano per i propri piaceri"."Oddio - ha continuato la maestra -, anche oggi molte storie sono simili e questa canzone è un inno, un grido. È il nostro grido, la nostra canzone: fimmine cantatela con noi". Un inno che è stato condiviso da un altro degli ospiti, Brunori Sas. "Sono 'masculo' ma non posso che unirmi al vostro grido che è anche il mio, ha chiarito mano nella mano con Mannoia. "Bisogna cambiare, dobbiamo farlo insieme uomini e donne così, mano nella mano", ha concluso la cantante.L'identità , il no alla violenza sulle donne, la pizzica, i tamburelli, la danza: La Notte della Taranta 2023, firmata da Fiorella Mannoia , maestra concertatrice del festival popolare a Melpignano, in provincia di Lecce, si può raccontare anche così. Attraverso i temi che hanno accompagnato sul palcoscenico la mistica celebrazione della musica tradizionale salentina. Una festa a cui hanno partecipato, secondo gli organizzatori. Per questa edizione il tema scelto è quello dell'perché questa "è un fascio di linee divergenti che trovano nell'individuo il punto di interesse", spiegava Italo Calvino in 'Le civiltà delle macchine'. Frase iconica divenuta slogan.Mannoia con sé ha voluto Arisa , Brunori Sas e Tananai; sul grande palco, l'orchestra popolare ha dettato i ritmi salentini resi danza dal corpo di ballo che ha interpretato la passione ediventate simbolo di chi combatte contro un destino non scelto ma imposto. Il concertone, come detto, è stato anche riflessione sull'attualità , sulle donne violate e uccise. L'appello dell'artista alla guida della serata è proprio a loro, alle donne, ad "perché siamo a un livello massimo". Mentre le interpreti prestano la loro per raccontare storie femminili con gioia, sofferenza e speranza, nell'orchestra popolare contrapposte e complementari agli uomini che hanno osannato il Salento.