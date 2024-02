Orietta Berti, da brava ragazza al Grande Fratello: le "Mille" vite della cantante

Sta vivendo la sua seconda giovinezza tra nuove canzoni di successo e programmi tv. E' conosciutissima sia dai non più (anagraficamente) adolescenti, sia dai. E' l'Orietta Nazionale, ovvero. Classe 1943 ma con un'energia e determinazione che non ha età, la signora dellaitaliana che nella sua sessantennale carriera ha venduto oltre sedici milioni di dischi, è pronta per una nuova avventura: il Grande Fratello Vip 7 dove sarà opinionista insieme a(non riconfermata, quindi, Adriana Volpe). "Vi confermo una voce che è girata in questi giorni, ovvero che Orietta Berti sarà uno degli opinionisti del Grande Fratello Vip" sono le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva. L'"" (dal nome del paesino in provincia di Reggio Emilia dove è nata il 1° giugno 1943), continua, dunque, a essere una grande protagonista della tv italiana. Senza, però, mettere in secondo piano le sue doti canore che l'hanno resa famosa in tutto il mondo. La cantante, negli ultimi anni, ha partecipato a vari show che hanno scaturito grande successo, sedendo spesso sulla poltrona da giudice. È capitato qualche anno fa con il format di Raiuno, condotto da Amadeus, "", che ha riproposto alcuni cantanti scomparsi dallo schermo da anni. Successivamente abbiamo ritrovato Orietta nel ruolo di giudice a "", talent condotto da Antonella Clerici che l’ha vista affiancarsi a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Nei mesi scorsi è stata protagonista di una vacanza sui generis , "", il travel show di Sky durante il quale ha affrontato un viaggio in Spagna insieme ad altre due signore della tv italiana,i. E giro per la Spagna, Orietta più volte si è presenta così: "Conoscete Fedez? E Achille Lauro?. Io canto con loro, sono miei amici". Già, perché, il canto - il suo primo amore - le sta regalando nuove soddisfazioni. Al Festival di Sanremo 2021, dopo ben 29 anni dall'ultima partecipazione, l'artista si presenta in gara con il brano "Quando ti sei innamorato": Orietta arriva nona. Ma entra in un vortice di rinnovata popolarità, soprattutto tra i più giovani, che le regala tante altre soddisfazioni. Come la featuring conLauro per il singolo "Mille", vero tormentone dell'estate 2021: grazie a questa collaborazione Orietta torna in cima alle classifiche FIMI e vince il premio omonimo ai Power Hits Estate. Ma anche pochi giorni fa, durante il " Love Mi ", ilorganizzato da Fedez per sostenere "TOG - TOGETHER TO GO" (la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale), Orietta è stata la più acclamata dalla piazza di Milano: in mezzo alla generazione X (sia del cast di artisti, sia del pubblico), la cantante ha calamitato l'attenzione cantando, ovviamente, "" in coppia con Federico Lucia. Insomma, è proprio il caso di dire (o intonare)"".