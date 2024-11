Patrizia Pellegrino: “Non ho paura di morire”

Dalla morte del primogenito alla malattia della figlia, al tumore. Patrizia Pellegrino, ospite di Verissimo insieme alla madre Elena, ha tanto da raccontare.

Sul tumore al rene sinistro, scoperto nel 2021, ha scritto anche un libro che la dice lunga sul suo modo di affrontarlo: “Ho scelto di sorridere”. Dall’operazione con cui le hanno asportato l’organo compromesso dal cancro, vive con un solo rene.

Ma il cancro è solo l’ultima delle difficoltà che l’attrice e showgirl ha incontrato nella sua vita. Ha perso il primogenito, Riccardo, poco dopo la nascita. Il piccolo, nato prematuro, è morto subito dopo il parto per un problema al polmone. La figlia Arianna, invece, convive con una emiparesi celebrale.

"Non ho paura di morire, perché so che mi verrebbe a prendere mio padre – ha detto l’attrice campana a Silvia Toffanin – Ogni volta che ripercorro la mia vita, ringrazio per i miei tre figli, ma c’è sempre Riccardo che manca all’appello”.