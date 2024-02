Queeroom: un evento all'insegna dell'inclusività e del divertimento senza stress

La Queeroom aperta a tuttə

Leonardo, in arte LeiLa Stars

Festeggiare Halloween (e il ponte di Ognissanti) con uno spirito nuovo, inclusivo, aperto all'accettazione degli altri ma, soprattutto, di se stessi. È questa l'idea di- nome d'arte della drag queen che sulle pagine di Luce! abbiamo conosciuto come Leonardo Zani -, che il prossimo 2 novembre salirà sul palco dell'Enjoy Disco Club di Urbino per condurre quattro ore e mezzo di spettacolo no stop dedicato a tutti coloro che hanno voglia di, per gettarsi in una scoppiettante e divertente avventura all'insegna dell'inclusione.Dal team di NIOS - NIght Of Stars - nasce infatti, evento nuovo di zecca all'insegna del “”, dal carattere animalier e fluido.Aperto a tuttə - letteralmente "stanza queer" - proporrà musica potente e per tutti i gusti, con la selezione di Dowggy Dj, oltre a spettacoli drag queen , ballerini, gogo e animazione che intendono rappresentare tutte le unicità, sotto la direzione artistica, appunto, di LeiLa Stars. “Tanti format freschi e divertenti, oltre a sorprese continue tutte da scoprire - anticipa Leonardo -, questa data seguirà un tema Halloween dark e tuttə sono invitatə ad indossare outfit e travestimenti che li portino a rappresentarlo a modo proprio. Già da febbraio di quest'anno NIOS ha iniziato a proporre eventi che fino ad ora sono stati di carattere sperimentale. Adesso, però, abbiamo pensato un palinsesto molto più ricco e strutturato, per donarealla città, alla, agli universitariə e a chiunque voglia vivere una notte da mordere con passione per la musica, per l'arte e per la libertà di divertirsi". Ospite dell'evento, insieme allo staff resident, La Baby Maky direttamente dai più importanti palchi della Romagna. Angelo, Emma, Jacopo, Artemisia e Dario compongono il corpo di ballo e l'animazione che colorerà il palco dell' Enjoy, con le coreografie di Iacopo Trincas. Carlo Esposito, in arte Dowggy Dj, sarà invece in consolle e alle grafiche.“L'università sta andando bene, così come continua ad essere salda in me la passione per il mio indirizzo di studi, le Scienze della nutrizione, e presto dovrei riuscire a laurearmi. Il mio percorso artistico intanto si va sempre più consolidando in un'esperienza formativa, professionale e adulta. Il tempo libero è sempre meno, ma le soddisfazioni in compenso sono sempre maggiori, anche per quanto riguarda l'organizzazione di questo evento. Ciò che infatti desideriamo fare è dare un'opportunità a tutti quelli che intendono trovare un diversivo alle proprie serate ".“Si deve aspettare un evento super pazzo, ricco di sorprese e tante novità rispetto all'anno scorso. Una serata libera, all'insegna del divertimento e basta, e dell'essere se stessi al 100%. Chi verrà a trovarci si troverà immerso in un ambiente accogliente e inclusivo, nel quale ogni unicità è ben accetta e le minoranze sono tutelate. Noi staff di Nios e QueerRoom faremo di tutto per regalare alla città un evento memorabile, che sia una valvola di sfogo - o bombola di ossigeno che dir si voglia - per tutti coloro che hanno bisogno di un luogo in cui divertirsi in tranquillità, senza limitazioni né paure, sentendosi finalmente se stessi. Tanta musica di tutti i generi, oltre quattro ore di party senza interruzioni; avremo un blocco di show concentrato nella prima parte, così da permettere alle persone di poter ballare senza interruzioni per il resto della serata.C'è da aspettarsi tanta animazione, tanti ballerini e ballerine, ragazzi e ragazze sul palco e tra la gente, oltre a tanti piccoli format che non vogliamo svelare ma che scoprirete venendoci a trovare. Premi, giochi e anche alcune novità per quanto riguarda la presentazione dell'evento, dagli allestimenti ai gadget. Che dire dell'abbigliamento... bisogna venire vestiti da Halloween, sbizzarrendosi a più non posso e dando sfogo alla propria creatività. Se ci andrà di farlo, eleggeremo anche il costume più bello... o magari quello più brutto, vedremo! In ogni caso non abbiate paura di esagerare!”.“Purtroppo dice bene: 'sembrano coinvolgere', perché in realtà ci sono molti alti e bassi in una tendenza che, a conti fatti, risulta molto altalenante. Apparentemente esiste una maggiore apertura verso questo mondo, ma semplicemente perché ci sono realtà come la nostra che, senza presunzione, continuano a proporre un'alternativa a ciò che è considerato 'normale'. Quindi, se uno vuole, c'è più possibilità di approccio ad esperienze alternative, ma ci sono anche molti freni che purtroppo vengono tirati proprio dalle stesse persone che fanno parte della comunità Lgbtqia+, soprattutto le nuove generazioni, tra le quali ci stiamo rendendo conto vengono fatti passi indietro".“Soprattutto nella percezione delle loro possibilità di essere se stessi. A volte si sentono ostacolati nell'esprimersi e sentono di doversi adattare a certi standard sociali per non essere giudicabili o per essere accettabili. Noi però intendiamo gridare che non è così, che esiste una libertà interiore spirituale, fisica ed estetica che è unica per ognuno di noi; una libertà che va scoperta e coltivata, ascoltata e mostrata, se mostrarla significa far star bene la persona. Ecco perché ciò che vogliamo creare non è una mezza occasione per essere se stessi, pur indossando vestiti omologati; piuttosto una realtà in cui si può essere chi ci pare, vestendosi , truccandosi e presentandosi come vogliamo . Prima di tutto dobbiamo essere accettabili per noi stessi.Esperienze come lo show del 2 novembre danno una bella scossa anche a persone che hanno difficoltà ad aprire la mente in questo senso, perché condividere realtà in cui non ci sono limiti - neanche nell'amore – porta a rendersi conto che quando la sera si torna a casa il mondo non si è in alcun modo rovinato, bensì forse è migliorato. E fa capire alle persone che tanti limiti che abbiamo nella mente sono solo pregiudizi che ci portano a vivere male e a sentirci minacciati da qualcosa che in realtà una minaccia non è, perché promuove solamente l'amore per se stessi e per gli altri. Allora ti accorgi che il tuo spirito fluisce, sperimenti la magia dell'incontro autentico e la soddisfazione della rottura di inutili schemi sociali.”