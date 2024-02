Robert De Niro padre per la settima volta a 79 anni

Chi è la presunta madre

Tutti i figli della star

Robert De Niro padre per laa 79 anni. Il divo di Hollywood ha sorpreso i fan rivelando il lieto evento durante un’intervista a “ET Canada”. L’attore americano, nel pieno della promozione dell’ultimo suo film “About my Father”, ha dato la notizia durante una conversazione sull'equilibrio tra l'esserequando si tratta di crescere la propria prole. “So che ha sei figli” ha detto a un certo punto la giornalista, alla quale l'attore ha risposto: “”.I rappresentanti dell'artistache è effettivamente è diventato nuovamente padre. Tuttavia, per il momento, non sono stati forniti, sul suo sesso, sul suo nome, né tanto meno su chi sia ladel piccolo. Sul tema della paternità, durante l’intervista, l'attore due volte premio Oscar ha spiegato che non si vede come un “”, aggiungendo che di tanto in tanto non è d'accordo con i suoi figli, specialmente con i più giovani. Secondo indiscrezioni la madre potrebbe essere la campionessa di arti marziali, qualche mese fa fotografata con il pancione mentre usciva da un ristorante in compagnia dell'attore.è una campionessa di Tai Chi. I due hanno lavorato insieme sul set del film “”, quando lei ha insegnato a lui alcune mosse di Tai Chi nella scena in cui lui lo pratica nel parco con altri anziani e con la co-protagonista Anne Hathaway. Non si sa di preciso quale sia l'età di Tiffany Chen, ma dovrebbe avere circa, quindi la differenza d'età tra i due è intorno ai 35 anni. Nei mesi scorsi De Niro è stato paparazzato più volte con la campionessa, per esempio a Ibiza e all'uscita da un ristorante di Santa Monica e lei aveva effettivamente il. Le foto e il fatto che lui abbia annunciato di avere avuto da poco tempo un altro figlio sono indizi più che concreti per far pensare che sia proprio Chen la madre del settimo figlio dell’attore. Robert De Niro è nato a New York il. Ed ha una famiglia numerosa. E’ padre di sette figli avuti da. Oltre all’ultimo arrivato ci sono, infatti, figli ormai grandi . Dall'attrice(con cui è stato sposato dal 1976 al 1988) ha adottato una figlia, Drena (1971), nata da una precedente relazione della moglie e ha avuto il figlio biologico Raphael (1976). Nel 1995 ha avuto dalla fidanzata dell'epoca Toukie Smith i gemelli, tramite madre surrogata Nel 1997 ha sposato l'attricee poco dopo ha avuto Elliot (1998). Nel 1999 la coppia si era separata senza però ufficializzare il divorzio tanto che nel 2004 hanno rinnovato i voti. Nel 2011, sempre tramite madre surrogata , De Niro è diventato padre di. Dopo queto secondo figlio, nel 2018 la coppia ha avviato la separazione. Il divo è, inoltre, nonno di, tre avuti da Raphael, nati nel 2006, nel 2008 e nel 2012 e uno dalla figlia Drena, nato nel 2002.L'interprete di film cult come "Taxi Driver" non è solito parlare del. Nel 2020 aveva fatto un'eccezione, per dire no al razzismo che lo preoccupa anche per i suoi figli. "I miei sei figli sono tutti per metà neri", aveva dichiarato la star durante un video collegamento con "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". "Quindi non ho potuto dare per scontate certe cose. Capisci che devi insegnargli ad alzare le mani quando li ferma un poliziotto, oppure tenerle ferme sul volante, mai abbassarle sotto e tantomeno fare movimenti improvvisi, non fare questo, non fare quello, insomma. Le cose credo davvero debbano cambiare" aveva detto l'attore.