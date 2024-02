Sanremo Giovani 2022, chi sono i 12 artisti in gara. Amore, gioie e dolori nei testi della Generazione Z

gIANMARIA

punta tutto sui giovani che cantano l’amore, i dolori e le gioie della loro generazione., al teatro del Casinò di Sanremo con diretta, in prima serata su Raiuno (e su Raiplay), si svolge la finale di “”:– di cui appena due donne - e sei di loro ‘saranno promossi’ per Sanremo 2023 , in concorso con i 22 big già annunciati. Ladel Festival di Sanremo - dal 7 all’11 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo - vedrà, quindi,in gara senza distinzioni di categorie. Amadeus è il direttore artistico e conduttore per la quarta volta consecutiva. A Sanremo 2023 sarà affiancato da Gianni Morandi (tutte le sere), Chiara Ferragni (prima serata e serata finale) e da Francesca Fagnani (una sera). Idi Sanremo Giovani 2022 sono gIANMARIA, Giuse The Lizia, Mannini, Mida, Olly, Sethu, Shari, Will, Colla Zio, Fiat 131, Noor e Romeo & Drill., in arte gIANMARIA, è vicentino e ha vent’anni. A X Factor 2021 si è piazzatodietro a Baltimora. Sempre alla ricerca di nuove ispirazioni, nei suoi lavori sente forte l’influenza del cantautorato italiano, del punk e del pop inglese, dell’R&B americano, della musica urban francese. Al centro del suo percorso artistico ci sono le parole e, infatti, nelle canzoni si presenta crudo e reale esattamente come è lui. Alla finale di Sanremo Giovani 2022 porta il brano “” che parla di solitudine, della sensazione di sentirsi sbagliati e in un posto sbagliato.aka Giuse The Lizia è un cantautore di 21 anni nato e cresciuto a Bagheria in provincia di Palermo ma adesso vive a Bologna. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 15 anni e alle superiori cantava in unadegli Strokes. A Sanremo Giovani 2022 porta “”, una, uno di quei amori che nascono all’improvviso da un incontro e sembrano un po’ una piccola lotta e non si dove si finirà ma l’importante è comunque godersi il momento e le sensazioni che ci scatena dentro.Classe ‘97,in arte Maninni è un cantautore nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino,e ascoltando moltissimi generi musicali. A Sanremo Giovani 2022 si presenta con “”, uncon un ritornello trascinante. “Una canzone che rappresenta il mio stato d’animo, la lotta tra il divino e il profano. Spesso siamo costretti a convivere con i propri mostri, non ci rendiamo conto che possono prevalere sulla sensibilità umana, destabilizzando il nostro io, combattendo verso il vero nemico noi stessi” sono le parole di Mannini.Mida, nome d'arte di, è un rapper classe '99. Nasce a Caracas, da madre venezuelana e padre italiano e cresce a Milano. Si avvicina alla musica all'età di 11 anni e in poco tempo alcuni deipubblicati sul web iniziano ad attirare l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Per la finale di Sanremo Giovani 2022 propone “”. La canzone parla di “: due aggettivi che sembrano annullarsi a vicenda e, invece, esiste una certa dolcezza nel farsi del male, in un tempo in cui la tossicità di una relazione è diventato un paradigma che rientra quasi nella normalità e che ci porta a cercare sempre più giustificazioni per accettare determinati atteggiamenti” spiega Mida.Olly, al secolo, è un cantante genovese classe 2001. Amamischiato con la dance, il pop e l'elettronica. In finale di Sanremo Giovani 2022 porta il brano “”. E’ una canzone d’amore ma, a differenza degli altri testi in gara, è un vero. L’artista sprona chi ascolta a ballare, ad ascoltare il suono di quello che ci circonda e trovare sempre un motivo per sorridere e andare avanti., in arte Sethu, è un artista nato a Savona nel 1997. Sviluppa la sua identità artistica assieme al, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure, per poi espandersi verso ulteriori orizzonti musicali. Sethu trova nella musica un modo persavonese, il cui mood malinconico si riflette spesso nei suoi testi e nell’estetica. Per la finale di Sanremo Giovani 2022 propone “”,in cui Sethu dichiara la sua dipendenza verso un amore che gli regala “un’ora d’aria” in un mondo che lo fa sentire, appunto, sottoterra.Shari () è nata nel 2022 a Montefalcone. Ha partecipato a “” e a otto concerti de Il Volo. La ragazza ha tentato l’accesso al Festival già nel 2020 arrivando fino alla finale televisiva. Ci riprova adesso e alla finale di Sanremo Giovani 2022 si presenta con “”, un brano che parla di unche rischia di rendere ancora più tossico il clima e la situazione che circonda la protagonista della storia., in arte Will nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Da bambino pratica il calcio, ottenendo promettenti risultati a livello giovanile, e ascolta tanta musica. Alla fine del liceo la passione per la musica prende il sopravvento e Will inizia a, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane che ascolta come valvola di sfogo per evadere la monotonia della vita di provincia. Alla finale di Sanremo Giovani 2022 propone “”,ad una persona molto importante che la vita gli ha portato via. “È un pezzo sincero, a tratti malinconico, al tempo stesso” spiega Will.Band milanese che non ama definirsi composta da Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Tommaso Manzoni, Francesco Lamperti e Andrea Arminio. Colla Zio, dunque, è uncresciuti insieme che se non fanno musica non sanno cos'altro fare, inventandosi mille lavori per pagarsi la sala prove. Il brano per la finale di Sanremo Giovani 2022 s’intitola “” e – come spiega il collettivo - “si tratta di una: cantare e ballare come un modo possibile per affrontare la vita, per celebrare quello che si ha, per attraversare i problemi, senza volerli spegnere, ma anzi accendendoli”.Fiat 131 è lo pseudonimo di, cantautore calabrese. Il nome d’arte è ispirato alla superstite, che è stata luogo e testimone delle prime ed innumerevoli avventure sotto le note indimenticabili di Lucio Dalla. Alla finale di Sanremo Giovani 2022 porta “”, unanei confronti dell’amata, verso la quale ci si perde nello sguardo e proprio quelle pupille diventano fonte di scintille, pensieri ma anche silenzi difficili da occupare., in arte Noor, è una cantante diciottenne che sin da bambina ha fatto della musica la sua più grande forma di comunicazione, una necessità per potersi esprimere, il più. Noor vive ad Urbino, figlia di papà italiano e mamma kirghiza, è cresciuta immersa in due mondi e culture diverse che hanno sviluppato in lei unin cui la musica rappresenta da sempre l’unica costante, nonostante i tanti cambiamenti. Nel 2021 ha partecipato alla serie Rai “”. Per la finale di Sanremo Giovani 2022 propone “”,, un bilancio di caratteri e sfumature della sua personalità, dedicata alla ragazza che è oggi.(in arte Romeo) e(in arte Drill), sono un duo romano in attività dal 2019. Alla finale di Sanremo Giovani 2022 portano il pezzo “” che parla della fine di una storia d’amore, del sogno di poter avere ancora un contatto con chi si ama e desidera.