La seconda vita di Lenny Kravitz: “Sono casto da nove anni”

C’è chi non si è ancora ripreso dalla notizia e chi mente. Lenny Kravitz, la rockstar considerata tra gli uomini più sexy del pianeta, è single e casto da nove anni. A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al Guardian. Ieri sera lo abbiamo visto come sempre in splendida forma, fresco di aver compiuto 60 anni, cantare nello stadio di Wembley in apertura della finale di Champions League. Per sua stessa ammissione, dopo il divorzio da Lisa Bonet con cui ha avuto anche una figlia, il rocker era diventato un “donnaiolo”. Ma a un certo punto ha deciso di mettere fine a questo stile di vita intraprendendo un “viaggio spirituale” in attesa dell’anima gemella, che al momento non sembra ancora essere arrivata.

La decisione di Kravitz sarebbe arrivata dopo essersi reso conto di non voler diventare come suo padre, che in diverse occasioni avrebbe tradito sua mamma. Ecco quindi la scelta di cambiare anche se non è stato facile: “Ci sono voluti – ammette – anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me”. Ma alla fine sembra esserci davvero riuscito.

Nel corso della sua vita Lenny Kravitz è stato legato a diverse donne, tra modelle, attrici e cantanti di fama internazionale. Dopo il divorzio da Lisa Bonet nel 1993, è stato legato a Kylie Minogue, Vanessa Paradis e Natalie Imbruglia. Nei primi anni 2000 ha avuto una storia con Nicole Kidman, reduce dalla fine del matrimonio con Tom Cruise. Tra le modelle ha frequentato Kate Moss e Adriana Lima.

Nel corso della lunga intervista al Guardian, ha anche svelato il segreto del suo stato di forma impeccabile. Un allineamento di “corpo, mente e spirito. Voglio che tutti questi e tre elementi siano allineati. Se il mio corpo è in forma e il mio spirito e la mia mente non lo sono, allora c’è soltanto qualcosa di piacevole da guardare. A chi importa? Per me, deve essere tutto in armonia. E devo fare ciò che serve per raggiungere tale armonia così da poter essere al mio meglio".