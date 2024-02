Shannen Doherty alla reunion di 'Beverly Hills, 90210': "Lotto per la mia vita"

La reunion del cast e la standing ovation

della 90s Con

per discutere della serie e rispondere alle domande dei fan.

#ShannenDoherty got emotional after receiving a standing ovation at 90s Con in Tampa, FL 🤍⁠ pic.twitter.com/SeTqRgruxM — Access Hollywood (@accesshollywood) September 18, 2023

L'emozione di Shannen Doherty

La lotta contro il cancro

el 2015 l

e è stato diagnosticato per la prima volta un cancro al seno, che è andato in remissione nel 2017. Nel 2020 ha poi annunciato che era tornato.

La nostra vita non finisce nel momento in cui riceviamo la diagnosi", aveva detto all'epoca a Good Morning America. "Abbiamo ancora qualcosa da fare". nel momento in cui riceviamo la diagnosi", aveva detto all'epoca a Good Morning America. "Abbiamo ancora qualcosa da fare".

Per i ragazzini degli anni Novanta è stata una delle serie cult, imperdibile. Ora il cast di "" è tornato a riunirsi alla 90s Con, questa volta a Tampa, in Florida, accolto dal pubblico in visibilio per i compagni di tanti pomeriggi. Tra loro anche Shannen Doherty, la Brenda Walsh della serie (nonché Prue Halliwell in "Streghe"), che ha aggiornato i fan sul suo percorso di lotta contro il cancro.L'attrice 52enne, visibilmente emozionata, si è– tra cui Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris – domenica scorsa sul palcoVerso la fine dell'incontro, Doherty, che da anni convive e combatte contro un cancro al seno al quarto stadio, ha ricevuto una, che l'ha fatta commuovere. "Grazie mille – ha detto alla folla –. Sapete quanto mi piaccia piangere in continuazione. E lo faccio, a quanto pare. Quindi, grazie".A giugno, l'attrice originaria di Memphis, ha annunciato chee ha postato su Instagram un video in cui si sottoponeva alla radioterapia. A gennaio infatti le è stato rimosso un tumore dalla testa dopo che una Tac ha stabilito che le cellule malate si erano diffuse.", ha detto Doherty riferendosi a quell'ospite indesiderato con cui vive ormai da anni. E in questo, aggiunge, "Penso di essere davvero brava". La 52enne ha poi ironizzato su un'altra cosa: "L'altra mia professione è quella di, e lo faccio molto bene", ha detto la star, che si è separata in aprile dal suo terzo marito, il fotografo Kurt Iswarienko, dopo 11 anni di matrimonio.A novembre Shannen Doherty lancerà un, ed è un memoir interattivo dal vivo", ha spiegato dal palco di Tampa. "Così potrete sentire tutto quello che mi sono rifiutata di dire prima". Da anni, invece, parla apertamente del suo. NDurante il panel alla 90s Con in Connecticut a marzo, l'attrice e conduttrice tv aveva dato aggiornamenti positivi sulla sua salute. A giugno ha poi parlato dell'intervento chirurgico subito a inizio anno. "Il 12 gennaio mi sono sottoposta al primo ciclo di", ha detto mostrando anche il video postato su Instagram. "La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica e nella mia vita stavano succedendo molte cose". Doherty ha ammesso di aver avutoanche prima dell'intervento. "Era opprimente: avevo paura di tutti i possibili esiti negativi, ero preoccupata di lasciare mia madre e dell'impatto che avrebbe avuto su di lei", ha dichiarato sempre dai suoi social. "Ero preoccupata di uscire dall'intervento senza essere più me stessa. Questo è il volto del cancro".