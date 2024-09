Striscia la Notizia si adegua ai tempi, per la prima volta ci saranno un velino e una velina

“Il velino”. Ora il Gabibbo dovrà adeguarsi ai tempi nel chiamare sul bancone più famoso della televisione – quello di Striscia la Notizia – chi delizierà il pubblico con balletti e stacchetti. Quest’anno, dopo ben 36 giri intorno al sole con i corpi femminili assoluti protagonisti della scena ci sarà anche il velino. Nel 2013 ci fu la breve parentesi del duo maschile con Elia Fongari e Pierpaolo Petrelli: messi lì nel tentativo di un ribaltamento di ruoli che però all’epoca non funzionò. Undici anno dopo Ricci ci riprova e al tg satirico di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e Nino Frassica, arriva Gianluca Briganti accanto alla collega Beatrice Coari.

Il programma si adegua quindi ai tempi moderni, che urlano e chiedono parità, strizzando l’occhio ad una società sempre più attenta e sintonizzata su questi temi.

Con la passione per la danza fin da bambino, nato a Viareggio, ha iniziato a ballare all’età di 5 anni e ora che ne ha 37 conquista il primato televisivo di essere il primo velino di Striscia. "Sarò una soubrette al maschile” sono le sue parole riportate sui social del programma di Antonio Ricci. Diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all'Accademia 'MAS Music Arts & Show' di Milano, ha lavorato come performer in vari musical anche oltreoceano e in diversi programmi tv.

Beatrice Coari, invece, ha 21 anni ed è nata a Genova, dove ha studiato Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Ma anche per lei è la danza la vera passione, “E’ sempre stata nel mio dna - ha raccontato -. Quando ballo mi sento viva”.