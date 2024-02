Suor Cristina lascia il velo per seguire la musica: "Ora vivo in Spagna e faccio la cameriera" L'ex orsolina di Comiso che stupì il pubblico cantando 'Like a Vrgin' e scese in pista a 'Ballando con le stelle', ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita: "Sono solo Cristina Scuccia"