Tess Masazza, regina web: “Insopportabilmente donna“

Il tour

"L’arrivo dicon il ‘daddy’ Pedro Pascal sta mettendo a rischio la mia relazione stabile con". E’ ironica, e non potrebbe essere diversamente, l’attriceche torna in scena cone sul palco si porta il cartonato a grandezza naturale dell’attore di(con buona pace di, moglie del protagonista).Da oltre 15 anni in Italia ma nata a Los Angeles e di nazionalità francese, con un padre di origini italiane ma cresciuto in Algeria e una mamma dal Madagascar, Tess Masazza è stata capace di generare con la sola webserieoltre 500 milioni di views. Rapidamente ha conquistato spazi anche fuori dal web: prima su Sky, poi su Radio Deejay, e infine in Rai. Nel 2017 arriva la prima esperienza cinematografica, con il filmmentre nel 2019 debutta con la sua prima commedia teatrale, da lei scritta, che è diventata anche un romanzo. Nel 2021 torna sul grande schermo, diretta da Francesco Mandelli, in, e nel 2022 partecipa alla seconda edizione dello show Amazon. Nello spettacolo teatrale, di cui Masazza è anche autrice, prendono vita i suoi divertenti personaggi in una messinscena colorata e ricca di sorprese, accompagnando lo spettatore in un racconto allegro e coinvolgente."Sì, tutte le volte è come se fosse la prima volta. Ma stavolta tornare avrà un peso diverso. Questo è il primo tour da quando non c’è più mia mamma, lei veniva sempre a vedermi in teatro anche se non capiva una parola visto che non parlava l’italiano. E poi devo a lei tutto questo: una volta, litigando mi disse che avevo un carattere insopportabile e che mi sarei dovuta filmare e rivedermi per capirlo. Pensai subito subito che fosse un’idea geniale"."E' una commedia romantica che parla di una ragazza, Tess, che è stata lasciata dal fidanzato qualche mese prima. È in piena crisi esistenziale ma può contare sulle sue due migliori amiche Mary e Giulia, per tirarle su il morale. Ma la situazione si complica e le ragazze decidono di chiamare un ‘disinnamoratore’, un esperto d’amore in grado di far disinnamorare le persone attraverso degli esercizi curiosi, quasi surreali. Insomma, Tess proverà a cancellare l’ex dai social"."No, sono gli step delle ricerche online di quando una ragazza viene lasciata, ovviamente raccontato in modo esasperato"."Più che insopportabile, sono una grandissima rompiscatole, però sono anche molto tenera. Non sono una provocatrice, nei miei testi non inserisco mai doppi sensi o una critica: voglio solo far sorridere. Il mio personaggio ha una sua personalità, è un po’ unamoderna in cui mi rispecchio molto, perché anch’io sono impaziente e testarda. Solo che, naturalmente, è tutto amplificato per ottenere una risata"."Un po’ per caso. Inizialmente volevo semplicemente parlare delle donne, delle loro manie e insicurezze in chiave ironica. Sono partita scrivendo dei pezzi sul mio blog poi per lanciare un testo ho provato con un video, Quello che dicono le rompiscatole. E da lì è partito tutto e poi col tempo il personaggio si è evoluto, è cresciuto con me"."Mi piace affrontare i temi della nostra quotidianità sdrammatizzandoli attraverso molta leggerezza ma anche tanta verità e spontaneità, inducendo la risata ma anche la riflessione. In genere mi faccio guidare da quello che sento, dalle situazioni che vivo quotidianamente. Che sia l’ansia per la burocrazia, noi donne quando vediamo una raccomandata scappiamo pur di non aprirla, che siano i cosiddetti ‘film mentali’ come essere fidanzate con Ryan Gosling, che siano fobie, nel mio caso quella per le cimici, per me dei veri ‘mostri’. Ma parlo anche del famoso sesto senso femminile che è poi quello chi porta a riflettere su tutto, insomma a complicarci la vita"."La prima è stata la danza, ho iniziato a quattro anni e per vent’anni ho sempre danzato. Successivamente è arrivato il teatro e il palcoscenico mi ha stregato. Da grande? Voglio continuare a scrivere e recitare, utilizzando varie forme e strumenti, da internet all’editoria – magari ci sarà un seguito del libro – dal teatro al cinema. Sì, mi piacerebbe scrivere un mio film".Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, parte il 12 aprile dale tra le prossime tappe ci sono(15 aprile),(17 aprile),(24 aprile) e(27 e 28 aprile).