Tutti i dolori di Dalila Di Lazzaro: i due incidenti, la morte del figlio Christian, gli stupri

Era da tanto, ed esattamente dal 2017, chenon andava ospite a Domenica In: nella puntata speciale andata in onda su RaiUno, in occasione del Capodanno, l’attrice - nata a Udine il 29 gennaio 1953 e conosciuta anche con lo pseudonimo di Dalila Di Lamar - ha deciso di accattare l'invito di Mara Venier, "facendole un grande regalo" come ha detto la conduttrice di lungo corso. La nota attrice e ex modella da anni aveva grandi problemi di salute a causa di un incidente in motorino accadutole a Roma, che le ha letteralmente stravolto la vita. In trasmissione ha racconta il suo calvario: “Venticinque anni fa ho avuto un incidente. I medici non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima. All’epoca non parlavano del dolore cronico, è una cosa terribile. Io mi ero rotta l’atlante, un problema cervicale. Sono rimasta a letto undici anni senza mai alzarmi, mai. Non è finita. Vorrei non avere la pietà della gente, sono una combattente, devo aiutare migliaia di persone. Non se ne parlava, io ero sconvolta. Sono andata in Arizona, in Italia non potevano aiutarmi”.“L’incidente - ha ribadito Dalila Di Lazzaro - risale a 25 anni fa e io per 11 non mi sono alzata dal letto, neanche per lavarmi. È stato un incubo perché poi i medici non mi hanno creduta, all’epoca non si parlava di dolore cronico. Sono dovuta andare in Arizona e lì già si parlava di dolore cronico e sono rimasti stupiti che in Italia non si facesse” ha spiegato Dalila. Il suo problema alla cervicale dovuto alla rottura dell’Atlante (prima vertebra cervicale, C1) le ha letteralmente cambiato la vita in peggio. Mara Venier non ha saputo trattenere le lacrime mentre parlava di quanto fosse felice di avere la sua cara amica in studio: “Io sono molto contenta, dovete sapere che sono almeno tre anni che io chiedo a Dalila di venire a Roma. Lei, purtroppo, molti anni fa ha avuto un incidente molto serio. Ne ha avuti più di uno, soprattutto uno con il motorino che in qualche maniera ha condizionato il resto della sua vita”.“Sono così felice - ha aggiunto Mara - di non vederla a letto o sul quel divano”. A questo punto le lacrime iniziano a bagnare gli occhi della conduttrice e quindi l’attrice si alza in piedi e corre ad abbracciare l’amica. I suoi problemi di salute non sono ancora stati risolti del tutto, ma non vuole piangersi addosso: “Purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente. Io sono combattiva, forte, voglio aiutare migliaia di persone che lottano contro il dolore cronico. Con la mia forza, vorrei portare avanti questo problema. Ti ringrazio Mara, di farmelo dire nel primo giorno dell’anno”. Solo in un anno però la sua vita è molto migliorata: “Circa un anno fa mi avevi detto: ‘Non ce la faccio a fare i viaggi, a prendere la macchina, il treno, l’aereo’ e invece sei arrivata a Roma. Io sono strafelice”.Quello in motorino non è stato l’unico incidente, durante l’intervista l’attrice Dalila Di Lazzaro ha voluto parlare di quando l’aereo privato sul quale stava viaggiando è precipitato in mezzo al mare. “Ho avuto un incidente aereo, io non simpatizzavo per il viaggiare con gli aerei. Ero con una mia amica e con il suo compagno decisero di affittare un aereo privato per andare alle Bahamas e per andarci dovevamo passare sul Triangolo delle Bermuda. Non c’era più la pressurizzazione e stavano scendendo in picchiata fino a toccare l’acqua dell’oceano e siamo rimbalzati fin tanto che non ci siamo fermati, alcuni si sono fatti male, io ero come morta, ero svenuta. Si sentiva che il mare stava risucchiando l’aereo. Mi hanno tirato fuori dall’aereo e mi hanno trascinata fuori fin sopra l’abitacolo”.“Io credo chemi ha mandato da lassù Manuel. Adesso si è trasferito a Milano e abbiamo iniziato a collaborare su alcune canzoni, abbiamo scritto dei brani. E poi è nato un grande amore”, ha spiegato l’ospite. Christian nacque il 5 aprile 1969 quando Di Lazzaro aveva solo 16 anni. Per mantenere il suo bambino inizia giovanissima a lavorare e grazie alla sua strabiliante bellezza ha avuto una carriera meravigliosa. Purtroppo quando aveva solo 22 anni Christian muore, vittima di un incidente stradale. Questa tragedia ha segnato il resto della sua vita e l’ha spinta a scrivere dei libri attraverso i quali ha provato ad esorcizzare la sofferenza: nel 2006 è stata pubblicata la sua autobiografia intitolata Il mio cielo, in seguito scrisse un racconto interamente dedicato a Christian:Dalila Di Lazzaro ha 69 anni: è diventata mamma di Christian, nato il 5 aprile del 1969, quando aveva solo 16 anni. Altrettanto giovane ha perso il suo unico figlio: Christian Di Lazzaro è morto in un incidente stradale, nel 1991, a soli 22 anni. Dalila ha raccontato di essere stata l’amante dell’avvocato Gianni Agnelli, mentre in anni più recenti pare abbia avuto una relazione con Giovanni Terzi, scrittore e giornalista, con Alain Delon e Jack Nicholson, con il quale il rapporto sarebbe durato circa dieci anni. Nel 2019, le è stata attribuita una relazione con il chitarrista Manuel Pia, con il quale ha realizzato il brano Bayla. Nel 2022 ha confermato di essere fidanzata con lui.Dopo un incidente in scooter, Dalila ha riportato la frattura della prima vertebra del collo ed è rimasta immobile a letto per molto tempo. Il secondo incidente, invece, è avvenuto in piscina e ha causato il sopraggiungere di una malattia cronica.Nel corso della sua vita, l’ex modella ha raccontato di essere stava vittima di violenza sessuale in tre circostanze diverse: “La prima volta fui violentata da un cugino a soli sei anni. La seconda all’età di 17 anni, al termine di una sfilata. Fui puntata da un tizio che mi sequestrò per quattro giorni, subii ogni genere di patimento. Ma io sono una leonessa, supero ogni cosa. La terza a quarant’anni, tradita da una persona che ritenevo amica. Lui era miliardario: se gli avessi fatto causa mi avrebbe schiacciata – e ha aggiunto –. Sono riuscita a trovare dentro di me la forza di superare questi choc e soprattutto di perdonare”.